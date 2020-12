McLaren na P3: "Nog veel structuele achterstand in te halen"

McLaren is na Ferrari het oudste Formule 1-team op de grid en met de Scuderia (en Williams) ook één van de succesvolste. De laatste wereldtitel dateert echter al weer van 1998 en de laatste rijderstitel werd in 2008 met Lewis Hamilton behaald. Vooral de eerste jaren van het hybride tijdperk – met motorenpartner Honda – werden gekenmerkt door ellende.

De opmars in de afgelopen paar jaar met Renault-krachtbronnen en onder nieuw management mag bemoedigend worden genoemd. Velen zien McLaren als belangrijkste uitdager van de gevestigde orde als het volgend seizoen de oude banden met Mercedes herstelt en een flinke kapitaalinjectie krijgt. Seidl waarschuwt echter voor al te veel optimisme. “We moeten realistisch blijven, ondanks het goede resultaat van dit weekend en ondanks het geweldige resultaat met een derde plaats in het kampioenschap. We weten precies waar we staan: er is nog steeds een groot gat naar de auto's voorin, vooral die van Mercedes.”

Dat gat kan volgens Seidl niet alleen gedicht worden door het perfect uitvoeren van racestrategieën of het perfect uitvoeren van de doorontwikkelingen aan de MCL35. “Het is belangrijk om te erkennen dat het team dit jaar onder leiding van [technisch directeur] James Key een zeer competitieve auto heeft gebouwd”, aldus Seidl. “Het is een stap voorwaarts in vergelijking met vorig jaar. Het was ook geweldig om te zien dat ondanks de uitdagingen van de [corona]pandemie, het team in de fabriek bleef doorwerken en voortdurend updates bracht waardoor de prestaties van de auto bleven verbeteren.”

Structurele verbeteringen

Het team zal echter structureel beter moeten worden en dat betekent vooral veel renovatiewerk achter de schermen, zoals het moderniseren van de windtunnel, de faciliteiten en de simulator. Volgens Seidl heeft dat tijd nodig en zal het dan ook zeker nog een paar jaar duren voordat McLaren op gelijke hoogte komt met een team als Mercedes. “We weten wat het gat naar Mercedes is. Het is niet iets wat we van het ene op het andere jaar zullen dichten. We hebben veel achterstand op het gebied van organisatie en infrastructuur en die achterstand moeten we eerst inlopen.”

Toch is Seidl optimistisch gestemd. “We hebben een duidelijk plan over hoe we de achterstand willen terugdringen. Het zal tijd kosten. Maar ik ben er zeker van dat als we aan de teamkant de juiste dingen doen, we de achterstand in enkele jaren kunnen inlopen.”