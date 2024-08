McLaren-teambaas Stella zou zege in Zandvoort speciaal vinden

De uitgangspositie van McLaren voor de Grand Prix van Nederland is uitstekend. Lando Norris veroverde zaterdag met een marge van 0,356 seconde naar nummer twee Max Verstappen de pole-position. Achter de superieure Norris en publieksfavoriet Verstappen sloot Oscar Piastri in de andere McLaren aan op P3, al bedroeg zijn achterstand op Norris bijna een halve seconde.

Gezien de overtuigende prestatie van Norris in de kwalificatie en de verhoudingen in de afgelopen maanden, begint McLaren als favoriet aan het treffen in de Zandvoortse duinen. Toch zou teambaas Andrea Stella het bijzonder vinden, mocht zijn formatie daadwerkelijk met de winst naar huis gaan. “Ook al krijg je er hetzelfde aantal punten voor als normaal, toch moet ik toegeven dat het speciaal zal smaken om Max en Red Bull hier te verslaan. Dat zou een speciale betekenis hebben”, zegt hij.

Dat laatste is niet alleen vanwege het feit dat Zandvoort de thuisrace van Verstappen is, benadrukt Stella. De Italiaan voegt eraan toe dat McLaren het over het algemeen lastig heeft op dit circuit. Norris kwalificeerde zich vorig seizoen weliswaar als tweede voor de Dutch GP, maar de achterstand op Verstappen bedroeg toen meer dan een halve seconde. “Dus als we hier in de race een sterke prestatie kunnen leveren, dan zou dat ontzettend bemoedigend zijn voor de progressie die we hebben geboekt”, aldus Stella.

“Het is interessant om te zien dat onze huidige sterke punten op een circuit als dit in het verleden - en met ‘het verleden’ bedoel ik niet langer dan twaalf maanden geleden - onze grootste zwakke punten waren”, vervolgt Stella. “Ons technisch team is dus in staat geweest het om te draaien en de auto competitiever te maken op punten waar we voorheen zwak waren. Dat zijn ook de punten die je op de meeste circuits veelvuldig terugziet. Dat is dus waar je echt competitief wil zijn, in plaats van op hoge snelheden en op rechte stukken, zoals we dat een paar jaar geleden waren.”

