Oscar Piastri racet volgend Formule 1-seizoen voor McLaren, nadat Alpine in de zomer beweerde dat het een geldig contract had met de Australiër om hem in 2023 in te zetten. Een speciale commissie boog zich over de kwestie en oordeelde in het voordeel van McLaren. Na verlies van de zaak liet Alpine weten dat het de werkrelatie met Piastri zou herzien, waardoor hij eventueel eerder naar McLaren zou kunnen. Piastri is echter nog steeds actief in de Alpine-simulator. McLaren verwacht pas na het seizoen gebruik te kunnen maken van de diensten van het jonge talent. Op de vraag of het Alpine-contract van Pierre Gasly voor 2023 McLaren kan helpen om Piastri eerder naar Woking te krijgen, antwoordde McLaren-teambaas Andreas Seidl: "Ik denk niet dat dit veel verandert. Naar wat ik heb begrepen laten ze Oscar het programma tot het einde van het seizoen afmaken. Er is op dit moment niet echt nieuws."

Als McLaren Piastri voor het einde van het huidige seizoen had kunnen inlijven, had hij eventueel twee vrije trainingen voor zijn rekening kunnen nemen. Het team kondigde afgelopen week echter aan dat Alex Palou, IndyCar-kampioen van 2021, en Arrow McLaren SP-coureur Pato O'Ward in respectievelijk Austin en Abu Dhabi deze kans krijgen. Alpine moet de trainingsplannen nog vastleggen, al staan er nog maar vier Grand Prix-weekends op het programma.

Alpine wilde Piastri in Frankrijk inzetten, maar dat ging niet door. Teambaas Otmar Szafnauer zei in Japan niet zeker te weten of de Australiër in een van de laatste vier weekends nog een kans krijgt. Een alternatief is Formule 2-coureur Jack Doohan. Hij maakte ook serieus kans op het stoeltje naast Esteban Ocon, maar zag dat uiteindelijk naar Gasly gaan. Szafnauer zei dat Alpine in 2023 serieuzer gaat nadenken over de plannen met jonge coureurs, maar gaf tevens aan dat de prioriteit van Doohan momenteel op de F2-titelstrijd in 2023 ligt. "Jacks directe focus ligt volgend seizoen op het winnen van de F2-titel", zei Szafnauer. "We steunen hem, helpen hem op weg en geven hem hierdoor tijd om zich voor te bereiden op de Formule 1. Dat is waar we nu naar gaan kijken."