McLaren geeft agressieve update aan MCL36 in GP België

McLaren heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de zwakke punten van de MCL36. Kort voor de start van de eerste vrije training heeft de FIA een technisch document rondgestuurd, waarin staat vermeld dat McLaren acht nieuwe onderdelen heeft. De Britten zijn druk bezig om Alpine onder druk te zetten. Het Franse merk staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap, kort voor McLaren.

De aangepaste achtervleugel op de MCL36. Foto: Luke Smith

Op Spa zien we de MCL36 met een nieuwe achtervleugel, een aangepaste beam wing en andere hoeken aan de achterzijde om de efficiëntie van de aerodynamica te maximaliseren. Daarnaast is de motorkap aangepakt, kiest McLaren voor smaller bodywork - aangezien koeling in België van minder groot belang is - en is de diffuser aangepast. Aan de achterzijde is de vorm van de vloer licht gewijzigd om de aerodynamische belasting in dat gebied te vergroten. De voorwielophanging is ook van een update voorzien om daar de luchtstroom te verbeteren. Aan de achterzijde is een nieuwe winglet toegevoegd om bij de wielen de luchtstroom en aerodynamische belasting te verbeteren.

McLaren heeft vier punten achterstand op Alpine. Lando Norris liet voor de zomerstop al weten dat McLaren meer performance moet leveren in de strijd met dat team. Alpine heeft ook niet stilgezeten. Zij hebben een update doorgevoerd aan de remkanalen achter. Ook de vloer van de A522 is her en der aangepakt.

De aanpassingen op de MCL36 in België. Foto: Luke Smith