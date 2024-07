Lando Norris en Oscar Piastri klokten zaterdag in de natte kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps respectievelijk de vijfde en zesde tijd. Normaal gesproken hadden de McLaren-coureurs dus de derde startrij gedeeld, maar door de gridstraf van Max Verstappen wegens een motorwissel schuiven ze op naar P4 en P5.

Dat lijkt magertjes, aangezien McLaren de laatste races over de snelste wagen beschikt en afgelopen weekend in Hongarije nog een dubbelzege boekte. Teambaas Andrea Stella heeft er echter een goede verklaring voor: McLaren rijdt dit weekend met weinig downforce, om de kansen op een goed resultaat in de race te vergroten. Dat onder natte omstandigheden, zoals deze zaterdag in de Belgische Ardennen, eigenlijk meer vleugel gewenst is, neemt het team uit Woking dan maar voor lief.

“We wilden onze afstelling niet aanpassen aan de omstandigheden in de kwalificatie, omdat we weten dat we in de race topsnelheid nodig hebben”, zegt Stella tegen Sky Sports F1. “We waren bereid de prijs te betalen in de kwalificatie, omdat we voor de race een zo goed mogelijke wagen willen hebben. Momenteel duidt elke weersvoorspelling op een droge race. We wilden dus voorkomen dat we een glansrijke zaterdag zouden hebben en dat de auto vervolgens niet goed genoeg zou zijn om hier zondag munt uit te slaan.”

Stella kan derhalve leven met P4 en P5 op de grid. “Dit is het makkelijkste circuit om in te halen”, vervolgt de Italiaan. “Deze race zal getekend worden door bandenslijtage, dus ik denk dat de startpositie niet de dominante factor zal zijn. Het is belangrijk dat we aan het einde van de race er staan, de banden goed managen en de potentie van de auto qua topsnelheid goed benutten. Als we die factoren kunnen mixen, dan kunnen we een mooie zondag hebben.”

Norris: “Red Bull ligt stap voor”

Norris is voorzichtiger en houdt vooral rekening met Sergio Pérez, die op P2 start, en een inhaalrace van Verstappen. “Red Bull loopt al het hele weekend een stap voor op ons, ondanks dat we vrijdag misschien iets sneller waren. Ik denk dat Red Bull toen nog niet alles liet zien en wij wel”, vertelt de Brit. “We moeten een aantal snelle auto’s inhalen, zoals de Red Bull van Pérez. Het iets lagere downforceniveau heeft ons in de kwalificatie een beetje pijn gedaan, maar hopelijk betaalt het zich uit in de race.”

F1-update: Onze terugblik op de zaterdag in België