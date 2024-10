De herfstpauze eindigde deze week met een saga rond de bib van Red Bull Racing. Vooropgesteld: alle teams beschikken over een bib, alleen is bij Red Bull het systeem op een dusdanige manier geïnstalleerd dat - in theorie - de rijhoogte tijdens parc fermé aangepast zou kunnen worden. Als dat laatste ook echt zou zijn gebeurd, dan had dat een overtreding van de regels betekend.

Met name McLaren-topman Zak Brown drong aan op een grondig onderzoek of Red Bull in voorgaande Grand Prix-weekenden onder parc fermé de rijhoogte heeft aangepast via de bib. Daar gaat de FIA echter niet in mee. “Kan ik - in alle eerlijkheid - met zekerheid zeggen dat er nooit iets illegaals is geweest? Nee. Maar kan ik zeggen dat dit onderwerp voor ons klaar is? Absoluut”, vertelde FIA hoofd van de single-seaters Nikolas Tombazis zaterdag in Austin.

McLaren heeft vrede met de beslissing van de FIA, vertelt teambaas Andrea Stella. “In deze fase kan je er op verschillende manieren mee omgaan: je kan de zaak afsluiten of je kan blijven jagen”, antwoordde de Italiaan op een vraag van Motorsport.com. “Mijn mening is: dergelijke zaken zijn in handen van de technische afdeling van de FIA. Daar zitten capabele mensen die meer informatie hebben dan wij als teams. Daarnaast hebben ze meer tools om nog meer informatie te vergaren dan wij hebben. Zij hebben de expertise. Ik vertrouw op wat zij doen. Als de FIA denkt dat de zaak is gesloten, dan accepteer ik dat. De zaak is gesloten, tijd om verder te gaan.”

Stella weet dat de FIA het niet makkelijk heeft. “Wij als deelnemers zouden moeten proberen om meer respect voor de FIA te hebben, want het is niet eenvoudig”, vervolgt Stella. “Ik zou niet graag in hun schoenen staan, want soms is het vinden van extra snelheid wit, soms is het grijs en soms is het zwart. In dit geval, als de vloer was aangepast in parc fermé, dan was het simpel: dan is het zwart. Deze handeling laat echter geen sporen na, dus je weet niet of het wel of niet is gebeurd.”