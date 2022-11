McLaren kondigde in september aan dat Oscar Piastri in 2023 Daniel Ricciardo gaat vervangen. Een contractuele kwestie met Alpine, de huidige broodheer van Piastri, werd uiteindelijk opgelost door de Contract Recognition Board van de F1. Alpine leek daarna aanvankelijk niet bereid om haar reservecoureur vroegtijdig aan McLaren te geven. Maar zaterdag kwam naar buiten dat er inmiddels een overeenkomst is gesloten en dat Piastri mag deelnemen aan de testritten in Abu Dhabi op 22 november, na afloop van de Grand Prix. Onlangs heeft Piastri op Paul Ricard ook al een privétest afgerond. Maar dat was met de McLaren van 2021, toen er nog heel andere reglementen golden.

McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft bevestigd dat alle betrokken partijen een akkoord hebben bereikt. De deal geeft Piastri de kans om op het Yas Marina Circuit een McLaren van dit jaar te besturen. Het team krijgt op haar beurt inzicht in de wensen van Piastri met het oog op volgend jaar. "De mogelijkheden voor coureurs om kilometers te maken in Formule 1-auto's zijn tegenwoordig vrij beperkt door de huidige regelgeving, vooral als het gaat om het rijden met de huidige auto", aldus Seidl. "Daarom is het [de test in Abu Dhabi] een heel belangrijk moment. Oscar krijgt er een eerste indruk van onze auto. Het wordt het startpunt om hem klaar te stomen voor Bahrein volgend jaar. We hebben een goed programma. Wij hebben veel ervaring met het klaarstomen van jonge coureurs voor hun eerste race in de Formule 1. Dat is nu het doel. We willen samen met Oscar zo goed mogelijk aan de start van de eerste race in Bahrein verschijnen, dat het voor hem niet voelt als zijn eerste race in de Formule 1. De Young Driver-test is een belangrijk startpunt."

Teams mogen in Abu Dhabi met twee auto's rijden. De ene moet worden bestuurd door een jonge coureur met minder dan twee Grand Prix-starts. De andere door een coureur uit 2022 om de Pirelli-banden te testen. Piastri zal in de aanloop naar zijn debuut in de Formule 1 slechts beperkte testmogelijkheden hebben, met slechts drie testdagen in Bahrein in februari. McLaren heeft dit jaar een uitgebreid privé-testprogramma uitgevoerd met onder anderen Pato O'Ward, Colton Herta, Alex Palou en Jehan Daruvala.

Volgens Seidl valt er niet veel af te leiden uit Piastri's test met de MCL35M op Paul Ricard, aangezien het een auto was onder de oude reglementen. "Het was een goede start van Oscar, samen met ons, en dat is het wel zo'n beetje," zei Seidl. "Het belangrijkste is nu om, ook binnen het team, volledige focus te hebben op deze laatste twee raceweekenden. We willen met Daniel proberen om ons gezamenlijke hoofdstuk zo goed mogelijk af te sluiten. Daarna zullen we de volledige aandacht richten op Oscar en Lando en hen allebei klaarstomen voor volgend jaar."