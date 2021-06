Tech: McLaren voert in Frankrijk aanpassingen door aan MCLM35

De eerste duidelijk zichtbare verandering vormden de vleugels die McLaren op de neus van de bolide bij de wielophanging plaatste en die we andere teams al een tijdje zien gebruiken. De 'horens' van McLaren lijken op die van Mercedes en helpen om de luchtstroom die langs dat deel van het chassis loopt beter te geleiden.

McLaren stapte dit seizoen over van Renault- naar Mercedes-krachtbronnen en bij die overgang werd enigszins gespannen gekeken naar de koeling. Mercedes had daar in het verleden problemen mee, maar inmiddels lijken die onder controle. McLaren heeft er dan ook voor gekozen om de koelopening aan de achterkant van de auto te verkleinen en zo een aerodynamisch voordeel te behalen.

Om eventueel verlies aan koeling te compenseren, heeft het team de mogelijkheid ingebouwd om de dichte panelen naast te cockpit te vervangen door panelen met koelsleuven. McLaren koos er in Frankrijk voor om die laatste panelen te gebruiken, maar alleen aan de linkerkant van de auto. Vermoedelijk omdat alleen de onderdelen aan die kant van de motor meer koeling nodig hadden.

Achtervleugel

Aan de achterkant van de auto heeft het team een belangrijke wijziging aangebracht in het ontwerp van de end plate van de achtervleugel. McLaren kiest onderkant voor een set horizontaal geplaatste sleuven.

McLaren MCL35M rear end plate detail Foto: Giorgio Piola

Het deel met deze lamellen lijkt bijna een spiegelbeeld van dat in het bovenste deel van de end plate, met de lamellen naar boven gekruld in plaats van naar beneden, terwijl de luchtstroom naar buiten is verplaatst in plaats van naar binnen.

De aanpassingen aan de voorvleugel van Ferrari

Ferrari SF21 front wing comparison Foto: Giorgio Piola

Ferrari kwam naar de Franse Grand Prix met een voorvleugel die een aantal subtiele wijzigingen bevatte. De vleugel met de nieuwere specificatie is de bovenste van de twee op de afbeelding. Duidelijk te zien is dat het vlakke gedeelte aan de buitenkant van de vleugel is verwijderd, waardoor de breedte van de boog is vergroot, wat de vorm, snelheid en richting van de vortex verandert.

Ook is de verhouding van de verstelbare kleppen gewijzigd, waarbij de regelaar verder naar buiten is verplaatst, zodat een groter deel van de bovenste twee kleppen wordt beïnvloed. Hiermee kan het team de auto iets meer trim geven om de balans van de auto te verbeteren.

Ferrari maakte ook een kleine aanpassing aan de achtervleugel, met een aanzienlijk korter onderste deel van de end plate.

Magische knop Mercedes

Mercedes AMG F1 W12 steering wheel back protection detail, French GP Foto: Giorigo Piola

Mercedes voerde in Frankrijk een kleine wijziging aan het stuurwiel door om een herhaling te voorkomen van het probleem dat Lewis Hamilton overkwam bij de herstart van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zoals op de inzet valt te zien is er rond de zogeheten 'magic button' een beschermingsrand geplaatst die moet voorkomen dat de knop per ongeluk wordt ingedrukt.