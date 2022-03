McLaren teaset aangepaste F1-livery tijdens filmdag in Bahrein

De start van het Formule 1-seizoen 2022 komt in rap tempo dichterbij. Voordat op 20 maart de Grand Prix van Bahrein op het programma staat, wordt deze week in hetzelfde land de tweede en laatste wintertest gehouden. In de aanloop naar die driedaagse testsessie had McLaren een filmdag gepland op het Bahrain International Circuit en daarbij verklapte het team meteen ook dat er een aangepaste kleurstelling aanstaande is.

Bij de teampresentatie onthulde McLaren al een flink gewijzigde livery ten opzichte van vorig seizoen. In 2021 was de bolide van Daniel Ricciardo en Lando Norris grotendeels oranje met donkerblauwe accenten, dit jaar is de bolide oranje, lichtblauw en zwart. Die kleuren zijn behouden gebleven in de aangepaste kleurstelling van de MCL36, maar wel heeft de Britse renstal de verdeling van de kleuren aangepast. Zo was de motorkap tijdens de test in Barcelona nog oranje, maar tijdens de filmdag in Bahrein is die grotendeels zwart. Het startnummer, dat van blauw naar oranje is gegaan, is hierdoor beter leesbaar. De halo is nu geheel oranje geworden, terwijl de endplates van de achtervleugel niet langer blauw, maar zwart zijn.

De kleurstelling die McLaren in Barcelona gebruikte voor de MCL36 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren is niet het enige team dat in Bahrein met een gewijzigde livery aantreedt. Dat geldt ook voor het Haas F1 Team. De Amerikaanse renstal heeft vanwege de oorlog in Oekraïne afscheid genomen van titelsponsor Uralkali en coureur Nikita Mazepin. Als gevolg daarvan heeft het team tijdens de laatste testdag in Barcelona met een geheel witte kleurstelling gereden, waar verder alleen de logo’s van de overige sponsoren op stonden. Hoe de livery van Haas eruitziet tijdens de driedaagse test in Bahrein, is nog niet bekend.