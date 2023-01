McLaren verwacht in 2025 alles te hebben voor strijd om F1-titels

Na Ferrari is McLaren het team dat het vaakste een F1-wereldkampioen heeft afgeleverd, maar de laatste wereldtitel dateert alweer van 2008. Destijds pakte Lewis Hamilton zijn eerste van tot dusver zeven titels. In de jaren daarna werden nog wel races gewonnen, maar na het vertrek van de Brit eind 2012 droogden de successen op. McLaren zakte heel ver weg, maar sinds 2018 heeft men de weg omhoog weer gevonden. Zo eindigde het in Woking gevestigde team in 2020 knap als derde bij de constructeurs, gevolgd door de vierde plek in 2021. Wel boekte McLaren dat jaar in Italië met Daniel Ricciardo de eerste zege sinds de Braziliaanse GP van 2012.

In 2022 hoopte McLaren onder het nieuwe technische reglement de laatste stap te zetten op de weg terug naar de top. Daar slaagde de renstal niet in. Niet alleen waren Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari te sterk, ook de strijd met Alpine om P4 bij de constructeurs ging verloren. In 2023 hoopt men op meer, maar McLaren Racing CEO Zak Brown weet dat het team op een aantal punten nog achterloopt op de concurrentie. Zo wordt de nieuwe windtunnel naar verwachting half 2023 pas opgeleverd. "Ik denk dat we er nog twee tot drie jaar verwijderd zijn", zegt Brown bij ESPN over de kansen op F1-succes. "Ik zou graag zien dat dit jaar verloopt zoals 2021 en dat we ons kunnen mengen in de strijd met de drie topteams. We hebben echter nog niet alles van de vereiste technologische infrastructuur klaar."

De bouw van de windtunnel heeft er volgens Brown voor gezorgd dat McLaren niet alle investeringen kon doen die het als F1-team had willen doen. "De operationele situatie was dus niet optimaal, maar dat verandert halverwege het jaar." Ondanks de aanstaande oplevering van de windtunnel verwacht hij nog geen enorme successen in 2024, omdat die niet de gehele ontwikkelingsperiode gebruikt kan worden. "Daarom hoop ik voor 2024 op een goede stap vooruit, zodat we het vaker tegen de toppers kunnen opnemen", vervolgt de Amerikaan. "In 2025 hebben we dan alles wat we nodig hebben - de coureurs, de mensen, de bronnen, de windtunnel en de simulator. Op papier is er dan geen enkele reden om niet in de positie te zijn om op regelmatige basis vooraan mee te doen. Dat is absoluut onze ambitie."