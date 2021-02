Waarom het Mercedes-logo afwezig is op de 2021 McLaren F1-auto

De Britse formatie presenteerde maandagavond de auto voor het Formule 1-seizoen 2021. Voor het eerst sinds 2014 rijdt McLaren weer met Mercedes-vermogen. Maar visueel bewijs hiervan op de auto ontbreekt en ook op de overalls van Daniel Ricciardo en Lando Norris valt de driepuntige ster nergens te bespeuren. McLaren voert hiervoor als reden op dat het team puur en alleen klant is geworden van Mercedes en beide partijen verder geen marketingdeal met elkaar hebben gesloten.

Zo reed Racing Point ook zonder Mercedes-logo op de auto, ondanks dat de wagens van het team uit Silverstone wel degelijk werden aangedreven door krachtbronnen van het Zuid-Duitse merk. Ook bij Williams prijkte het logo niet op de auto, maar was de ster wel te zien op de overall van George Russell, die deel uitmaakt van het rijdersprogramma van Mercedes, en Nicholas Latifi. De motorendeals van Mercedes bevatten dus geen verplichting om met het logo te rijden, iets wat elke fabrikant overigens voor zichzelf bepaalt. Vorig jaar viel de naam Renault wel op de motorkap van McLaren en de overalls van de coureurs te lezen.

Mercedes-logo of niet, McLaren heeft goede hoop dat het met de Duitse motor weer een winnend team kan worden. Teambaas Andreas Seidl vertelde maandag aan onder andere Motorsport.com: “We zijn ervan overtuigd dat, zodra we als team alles op orde hebben, de Mercedes-motor ons kan helpen om weer races te winnen. Absoluut. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we ons eerst op onszelf focussen. We hebben als team nog altijd een lange weg te gaan. We zijn blij met de progressie die we de afgelopen twee jaar hebben weten te maken. Maar tegelijkertijd zijn er nog vrij veel puzzelstukjes die op hun plek moeten vallen wat betreft de infrastructuur en de organisatie van het team, voordat we daadwerkelijk weer voor overwinningen kunnen vechten.”