McLaren vertrouwt erop dat Norris weer fit is voor de hoofdrace

Lando Norris bleef donderdag weg van het circuit vanwege zijn voedselvergiftiging. McLaren had in Sao Paulo Nyck de Vries klaarstaan als stand-by. Norris kon uiteindelijk vrijdag wel rijden en pakte een uitstekende vierde plaats in de kwalificatie. In de sprintrace van zaterdag viel hij terug naar de zevende plek. Maar hij bereikte wel het doel van het team om alleen plaatsen te verliezen aan de top-drie teams; Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes. Norris haalde bovendien de verrassende pole-man Kevin Magnussen in.

Na de sprint gaf Norris toe dat hij zich niet goed voelde. Hij werd daarom vrijgesteld van diverse mediaverplichtingen en andere taken. Het team denkt dat de coureur weer fit genoeg zal zijn om zondag - zijn 23e verjaardag - deel te nemen aan de hoofdrace. Volgens Andreas Seidl waren er geen tekenen dat Norris' prestaties zwaar hadden te lijden in de sprintwedstrijd. "Ik heb er vertrouwen in dat hij na een goede nachtrust weer in orde zal zijn," zei de teambaas toen hem door Motorsport.com werd gevraagd naar de toestand van Norris. "Ik denk dat als je terugkijkt naar wat hij vandaag heeft gepresteerd en hoe hij de race aanpakte - hoe hij met de banden omging om ervoor te zorgen dat hij er was wanneer hij er moest zijn om de aanval op Kevin in te zetten, wat het doel was voor vandaag - het niet leek alsof er iets ontbrak."

Norris finishte op Interlagos als zevende en scoorde zo twee waardevolle punten voor McLaren. Dit op een dag waarop Alpine, de rivalen van het team voor de vierde plaats in het wereldkampioenschap, een flinke domper kende met een botsing tussen Fernando Alonso en Esteban Ocon. Daniel Ricciardo profiteerde van het haantjesgedrag bij de Franse equipe en steeg van de veertiende naar de elfde plaats op de grid voor het hoofdevenement van zondag. "Uiteraard zijn we best tevreden na de sprint, want uiteindelijk was het doel om als beste achter de auto's van de top-drie teams te eindigen", zei Seidl. "We moeten erkennen dat wanneer de zes auto's van de top-drie doen wat ze moeten doen, ze buiten ons bereik zijn. Dus ik ben heel blij met de zevende plaats van Lando. Het geeft een goede uitgangspositie om goede punten te scoren [in de hoofdrace]."

Alpine blijft een bedreiging

Het tweede doel voor McLaren was om met Ricciardo verder naar voren te komen. De Australiër, waarvoor volgend jaar geen plek meer is bij het team, kende een moeilijke kwalificatie. "Beide doelstellingen zijn bereikt en daarom ben ik erg blij met het resultaat", gaat Seidl verder. "Ik denk dat we ook gezien hebben dat we een prima wagen hebben voor deze race, wat ons moet helpen in de strijd om punten. De incidenten bij Alpine brengen ons in een nog betere positie om goede punten te scoren in het constructeurskampioenschap. Het gaat dus voorspoedig, maar de punten worden zondag verdeeld."

Seidl denkt dat Alpine nog steeds een bedreiging zal zijn, ondanks dat Ocon en Alonso pas als zeventiende en achttiende moeten vertrekken. "We hebben dit jaar verschillende keren gezien dat je je nooit veilig kunt wanen. Alpine heeft een heel goed racetempo. Maar gezien wat we tot nu toe van onze eigen auto hebben gezien dit weekend, zouden we ook in een goede vorm moeten zijn. Kijkend naar de weersvoorspellingen kan er morgen van alles gebeuren, dus we gaan de uitdaging aan en zullen ons op onszelf richten. We willen een degelijke race rijden en hopen zo meer punten te scoren dan Alpine in de strijd voor P4."

Video: Lando Norris blikt terug op de sprintrace