Mazepin: Zwaardere Haas F1-auto heeft “best grote impact”

Mazepin onthulde tijdens de Grand Prix van Stiermarken dat hij met een zwaardere wagen onderweg is dan Schumacher. Hij voelde zich daardoor benadeeld in het duel met zijn teamgenoot. Mazepin heeft de Duitser dit seizoen in races waar beiden de finish haalden nog maar een keer verslagen. Ook in de kwalificaties heeft Schumacher ruim de overhand: 7-1 is de stand.

Voorafgaand aan de tweede race in Oostenrijk onthulde Steiner dat er inderdaad een klein gewichtsverschil bestaat tussen beide wagens. Pas na de zomerstop krijgt Mazepin de beschikking over het nieuwe chassis. “Zwaarder is nooit goed, maar het gaat niet om 10 of 20 kilo, zoveel is het niet”, verklaarde Steiner. “We hebben een maand geleden een nieuw chassis gebouwd. We hebben het plan om dit chassis na de zomerstop in gebruik te nemen. Het zorgt er wel degelijk voor dat hij langzamer gaat, maar dat is niet veel.”

Hoewel Steiner niet heel serieus op het effect van het gewichtsverschil wilde reageren, noemde Mazepin het perspectief van zijn teambaas “heel anders dan wanneer je er 71 ronden mee moet rijden”. Mazepin verklaarde desgevraagd: “Iedereen mag denken wat hij wil en dat kan zo zijn, ik weet zeker dat het best een grote impact heeft. Het heeft invloed op de gewichtsverdeling, het zorgt dat de afstelling anders is. Er zijn best wat factoren als je het vanuit mechanisch perspectief bekijkt. Het is niet zo dat het onacceptabel is, maar het maakt het allemaal net iets moeilijker. Ik heb een goed team achter me, de engineers helpen me uitstekend in m’n debuutjaar. Ik moet zorgen dat ik er goed mee kan werken.”