Mazepin kiest niet bewust voor ‘bad boy’-imago

Nikita Mazepin wil echter niet bekendstaan als een ‘bad boy’. De Formule 1-debutant baarde dit jaar opzien met gepeperde uitspraken en kwam in de afgelopen winter in opspraak omdat hij naar de boezem van een jonge vrouw greep en dat filmpje op social media postte. Ook is er een rivaliteit ontstaan met zijn teamgenoot Mick Schumacher, de enige coureur met wie hij in de achterhoede van de Formule 1 kan vechten.

In een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport geeft Mazepin zijn visie op het imago dat hij de afgelopen maanden gekregen heeft. “Er was natuurlijk terechte kritiek op wat er voor het seizoen gebeurde, maar sommige mensen hadden al een vooroordeel klaar. Je moet vooral trouw blijven aan jezelf. Je leert en je ontwikkelt jezelf altijd. Ik was nog maar een tiener en ik ben in deze paddock om mijn team en mijn vader trots te maken.”

Soms lijkt het alsof Mazepin zichzelf wil profileren als de uitgesproken figuur, maar volgens de 22-jarige man uit Moskou is het tegendeel waar: “Absoluut niet. Misschien komt het zo over als je op de baan vecht met inferieur materiaal tegen veel snellere auto’s. Je probeert alles om op de een of andere manier een punt voor het team te scoren. Soms maak ik daarbij fouten. Ik analyseer dat dan en probeer het de volgende keer beter te doen. Maar ik ben er zeker niet mee bezig om de bad boy te zijn."

“Heb mijn plafond nog lang niet bereikt”

Haas F1 heeft dit seizoen niets aan de ontwikkeling van de huidige auto gedaan en daarmee werd het een lastige missie om überhaupt wat te bereiken. Schumacher en Mazepin zijn de enige vaste coureurs die dit jaar nog geen punt gescoord hebben. Het volgende seizoen moet, met de invoering van het nieuwe reglement een doorbraak worden voor Mazepin. “Ik weet zeker dat we voor de punten kunnen rijden, natuurlijk is het moeilijk te zeggen hoe we ervoor zullen staan. We staan nu een seconde achter de eerstvolgende auto. Het kan alleen maar beter worden. Als team moet je soms tegenwind hebben om vervolgens een grote stap te maken. De concurrentie zit ook niet te slapen en we zullen niet direct de strijd aangaan met Red Bull en Mercedes, we zijn bezig voor de lange termijn en nu zijn we bezig aan de fundering.”

Ook op persoonlijk vlak valt er voor Mazepin nog veel te winnen, is zijn overtuiging: “Ik heb mijn plafond nog lang niet bereikt, ik weet zeker dat ik over de periode van enkele jaren stukken beter zal worden. Ik hoop nog lang in F1 te blijven en te bouwen op mijn ervaring. Met de juiste auto kan ik zeker voor punten vechten.”