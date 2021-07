Mazepin worstelt met setup Haas: "Eén van de lastigste pakketten"

Mazepin worstelt met de afstelling van de wagen. Volgens de Rus is het een van de lastigste aerodynamische pakketten waar hij ooit mee heeft gereden. Mazepin heeft zijn teamgenoot Mick Schumacher dit jaar slechts een keer verslagen in de race. Op de Red Bull Ring is het wederom lastig om een goede set-up te vinden. In het eerste weekend probeerde Mazepin verschillende richtingen, maar voor de kwalificatie ging hij terug naar de standaard set-up. Na de tweede vrije training van de Grand Prix van dit weekend, vertelde de Rus dat hij het behoorlijk frustrerend vindt om te werken met de set-ups waar hij niet goed mee overweg kan.

“Dit zijn waarschijnlijk de lastigste aero-pakketten waar ik ooit mee heb gereden,” vertelt Mazepin. “Het probleem is dat de set-ups niet de feedback geven die we ervan verwachten. In dat opzicht kom ik er niet uit. In de juniorklassen is het zo: meer aerodynamische druk betekent meer overstuur, maar in de F1 is dat gewoon niet zo. Het beïnvloed de banden op verschillende manieren. Ik wil niet te saai klinken, maar het is allemaal vrij extreem en zeker niet logisch.”

Mazepin eindigde dit weekend iedere sessie als laatste, met de onvermijdelijke twintigste startplek tot gevolg. Op de vraag over hoe de Rus zijn problemen gaat oplossen, antwoordde hij dat hij de engineers beter wil begrijpen en ook beter wil communiceren. “Ik heb misschien wat engineering-lessen nodig. Ik heb altijd gewerkt vanuit de aanpak dat zowel de rijders als de engineers hun eigen ding doen. maar dat is in F1 wel anders. Ik ga, dit is geen grap, behoorlijk wat details bestuderen en kijken hoe ik de engineers betere feedback kan geven om de auto beter te maken. Ik denk dat de manier waarop het nu gaat niet veelbelovend is.”