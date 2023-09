In 2019 ontaardde de slotfase van Q3 op Monza in een chaos. Het hebben van een slipstream is van groot belang in de kwalificatie op de snelle Italiaanse piste en daarom wil over het algemeen niemand voorop rijden. Vier jaar geleden werd er daarom zo langzaam gereden, dat een hele trein auto’s te laat bij de streep was om nog een getimede ronde te kunnen rijden.

Om herhaling van een dergelijk scenario te voorkomen, heeft wedstrijdleider Niels Wittich een maximale tijd ingesteld voor het overbruggen van de afstand van de tweede safety car-lijn naar de eerste safety car-lijn. Dit omvat het hele circuit, met uitzondering van start/finish. Iedere coureur die meer dan 1.41 minuut nodig heeft voor dit gedeelte kan, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, op het matje worden geroepen voor onnodig langzaam rijden. Dat is te lezen in een richtlijn die Wittich zaterdag heeft laten uitgaan.

Wittich benadrukt hierbij dat het gaat om élke ronde, dus ook outlaps. Dat er een maximumtijd voor inlaps wordt ingesteld, komt wel vaker voor zodat coureurs niet te langzaam terugrijden naar de pitstraat. Maar door ook een maximale tijd in te stellen voor outlaps, wil de FIA een herhaling van de Italiaanse kwalificatie in 2019 voorkomen. Mocht een coureur zich niet aan deze regel houden, dan moet hij zich hiervoor na de sessie verantwoorden bij de stewards.