Verstappen zou als F1-fan voor Alonso juichen: "Houd van zijn stijl"

Dat Max Verstappen en Fernando Alonso veel respect voor elkaar hebben mag geen verrassing heten. Zo heeft de coureur uit Oviedo al eerder laten weten dat zijn sympathie in de titelstrijd bij Verstappen ligt en heeft hij de Nederlander in Hongarije een dienst bewezen door Lewis Hamilton rondenlang van het lijf te houden. Als Verstappen voor de Turkse GP wordt gevraagd welke coureur hij zou steunen als hij niet in de Formule 1 actief was, hoeft de Limburger niet lang na te denken: "Als ik de Formule 1 zelf niet zou hebben gehaald, dan had ik voor Fernando gejuicht. Ik houd gewoon van zijn stijl en de manier waarop hij racet."

Als Alonso iets later in de persconferentie met de woorden van Verstappen wordt geconfronteerd, blijkt nogmaals dat de waardering wederzijds is. "Ik ben erg blij om dat van Max te horen! Voordat het seizoen in Bahrein begon, heb ik al laten weten dat George [Russell] en Max de twee coureurs waren die de meeste indruk op mij hebben gemaakt in de jaren dat ik zelf geen Formule 1 reed. George door wat hij uit die Williams weet te halen en Max natuurlijk ook, voor die mannen zette ik echt de televisie aan."

'Druk lijkt geen vat op Max te krijgen'

Dit jaar is de 40-jarige Alonso natuurlijk wel weer van de partij in de koningsklasse en kan hij de verrichtingen van Verstappen van dichterbij aanschouwen: "Als we het over deze titelstrijd hebben, dan lijkt Max beter met de druk om te gaan dan anderen. We zitten natuurlijk ook allemaal weer anders in elkaar. Maar het lijkt allemaal weinig vat op Max te krijgen. Hij bekijkt het echt race voor race en dat lijkt me de enige juiste aanpak voor wat nog komen gaat."

In dat opzicht ziet Alonso overeenkomsten met de jongere versie van zichzelf, de jonge strijder die met Renault Michael Schumacher het vuur na aan de schenen kon leggen. "Ik was ook 24 toen ik voor mijn eerste wereldtitel vocht met een zevenvoudig wereldkampioen. In die tijd was dat natuurlijk Michael, nu is het Lewis. Toen hadden we volledig blauwe tribunes in Barcelona, nu hebben we volledig oranje tribunes in Zandvoort. In dat opzicht zijn er best veel overeenkomsten tussen Max en mij. Ik ben vooral benieuwd om te zien hoe het dit jaar afloopt."

