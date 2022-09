Tactische fout van Mercedes? Verstappen: "Had anders ook gewonnen"

Voor het tweede jaar op rij heeft Max Verstappen het publiek in Zandvoort gegeven waarvoor het was gekomen: een overwinning van de thuisrijder. De regerend wereldkampioen moest er naar eigen zeggen nog harder voor werken dan vorig jaar. "Het was vandaag niet makkelijk, maar dat geeft juist extra voldoening als het uiteindelijk wel lukt. Het werd vooral lastiger doordat we niet onze gewenste strategie konden gebruiken. We waren competitiever op de zachtere compounds en ik wilde eigenlijk niet naar de harde band, maar door de virtual safety car hadden we geen keuze. Door de late safety car konden we gelukkig weer naar de soft wisselen, de band die we in gedachten hadden." Verstappen geeft ermee aan dat Red Bull vertrok met een soft-medium-soft tactiek.

"Op de harde band kwamen we duidelijk wat tekort ten opzichte van Mercedes. Het gat was na de virtual safety car wel groot genoeg om te managen, maar ze waren in ieder geval een stuk dichterbij gekomen. Toen de safety car naar buiten kwam, wist ik meteen dat het onmogelijk zou zijn om te verdedigen op de harde band, dus toen moesten we terug naar softs. Ik vroeg daar niet eens om, maar het team wist dat zelf en je moet je team ook vertrouwen." Verstappen kan dat laatste blindelings en sloeg uiteindelijk zijn slag bij de herstart. "Ik had een verrassend goede herstart en met de extra topsnelheid die we hebben ten opzichte van Mercedes kon ik toeslaan voor bocht 1."

Mercedes verrassend sterk? Verstappen had ook zonder Russell-stop gewonnen

Ferrari komt in het verhaal van Verstappen niet voor en dat is even tekenend als verrassend. Toen hij zaterdag de vraag kreeg of de race pace van Mercedes hem zorgen baarde, was het antwoord namelijk nog 'nee'. Is de snelheid van Toto Wolffs team dan verbazingwekkend te noemen? "Ik vond vooral verrassend dat Mercedes zo snel was op de harde band. Die banden zijn behoorlijk stijf, de C1 en C2, en wij kregen die niet zo goed aan de praat als Mercedes. Dat maakte het compliceerder dan verwacht, maar toen we eenmaal terug konden naar de zachte band, konden we counteren. Maar om eerlijk te zijn: ik had inderdaad verwacht dat Mercedes wat langzamer zou zijn en Ferrari iets sneller."

Voor de buitenwereld was de tactische keuze van Mercedes tijdens de safety car minstens zo verrassend. Na zijn eigen stop leek Verstappen twee Mercedes-coureurs op het asfalt te moeten inhalen, waarbij Russell perfect als buffer kon fungeren voor Hamilton. De jonge Brit stelde echter voor om naar softs te gaan en Mercedes is daarin meegegaan. Het bleek uiteindelijk de juiste compound voor Russell, die naar P2 reed, maar maakte wel dat Mercedes zonder buffer zat. Was Verstappen op het moment zelf ook verbaasd door de tactiek van zijn concurrent? "Het is altijd makkelijk om achteraf te praten natuurlijk. Maar ik denk dat George het juiste besluit heeft genomen. Met het tempo dat wij op softs hadden, had ik allebei de Mercedessen nog wel ingehaald, denk ik", geeft Verstappen op een vraag van Motorsport.com aan dat hij in een scenario zonder Russell-stop wel had gewonnen.