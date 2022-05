Verstappen zonder DRS in laatste run: "Maar eerste rij is wel goed"

Op vrijdag maakte Max Verstappen indruk met goede long runs, maar kwam hij niet verder dan P5 in de tijdenlijst. Het vertelde de Nederlander dat hij qua afstelling nog een betere balans tussen de race en de kwalificatie moest vinden. Red Bull heeft de focus nadien iets meer naar de snelheid over één ronde verlegd en dat leek in de derde training meteen zijn vruchten af te werpen. Verstappen gaf slechts 0.072 seconde toe op Charles Leclerc, waardoor hij mocht hopen op de in Barcelona doorgaans belangrijke pole-position.

In Q1 noteerde Verstappen de derde tijd, waarna hij het commando in Q2 kon overnemen met P1 - al moet daar wel bij worden aangetekend dat Verstappen in de slotfase een run meer afwerkte dan Leclerc en de Mercedes-mannen. In het beslissende gedeelte van de kwalificatie werden deze verschillen teniet gedaan, al kregen de titelgegadigden toen met andere tegenslagen te maken. Zo maakte Leclerc een foutje in zijn eerste run, maar zouden de problemen voor Verstappen nog iets groter worden. De Limburger miste DRS in zijn tweede run en moest die zodoende vroegtijdig afbreken.

Gevraagd of dat euvel hem pole-position heeft gekost, reageert Verstappen: "Dat is natuurlijk lastig om te zeggen, maar ik kon mijn laatste run in ieder geval niet doen. De DRS ging niet open en daardoor voelde het eerst alsof ik vermogen miste. Maar goed, al met al is het wel positief dat we hier op de eerste startrij staan. Als je naar ons hele weekend kijkt, dan is dit volgens mij wel een goed resultaat op zaterdag, al had ik natuurlijk nog graag een poging gewaagd in de laatste minuten."

Het mislopen van die laatste run zet Verstappen aan de vuile kant van de grid. Dat maakt het niet per definitie makkelijk op een circuit waarop inhalen lastig is, al lijken de long runs van Red Bull wel goed. Bovendien kon Verstappen een goede race pace in de voorbije weekenden koppelen aan een beperkte bandenslijtage. Geeft ook dat hoop voor de race op zondag? "De voorbije races gingen we goed met de banden om, ja. Morgen zal het heel warm worden en inhalen is hier sowieso lastig, maar we moeten zien wat er mogelijk is. Hopelijk gaat onze auto weer iets beter met de banden om, maar ik moet zeggen dat het door deze weersomstandigheden lastig te voorspellen is."

