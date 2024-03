VIDEO: Max Verstappen zoekt op hards asfalt F1-circuit Bahrein op

Terwijl het hele Formule 1-veld op de softs rondjes op het circuit van Bahrein afwerkt, kiest Red Bull Racing voor een andere tactiek. Sergio Pérez werd eerst op harde banden het circuit opgestuurd, Max Verstappen kopieerde die keuze. Opvallend, want de harde banden worden ook in de race veel verwacht.

Het betekent ook dat Red Bull niet per se voor een snelle ronde gaat. Wat ze bij de regerend constructeurskampioen gaan doen, dat is nog giswerk. Na een ronde is Pérez de pits weer ingedoken. Opvallend genoeg is de coureur ook met het tweede setje hards naar buiten gegaan. Verstappen is daarentegen met een langere run bezig geweest.