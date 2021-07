Verstappen zoekende op vrijdag: "Maar het is niets schokkends"

Na bijzonder veel nabeschouwingen op hét incident tussen Verstappen en Lewis Hamilton, draaide het vrijdag eindelijk weer om de actie op het asfalt. Verstappen had donderdag in gesprek met de Nederlandse pers al aangegeven dat Red Bull 'een serieuze kans' maakt op de Hungaroring en dat het high-downforce circuit in principe goed bij de RB16B moet passen. Met de gecheckte Honda-motor achterin begon Verstappen ook goed aan het weekend door voor de toptijd in de eerste training te tekenen. Na de lunchpauze voerde Mercedes het tempo echter op en moest Verstappen bijna drie tienden toegeven op Valtteri Bottas.

Nog veel om te analyseren

Dat gat hangt samen met het gevoel in de auto, dat nog niet optimaal bleek. Verstappen liet via de boordradio meermaals weten dat hij nog niet tevreden was en klaagde onder meer over onderstuur. Red Bull heeft gedurende de training verschillende dingen aangepast, maar is het lek daarmee boven? "Nou ja, we hebben gewoon enkele aanpassingen gedaan richting de tweede vrije training. We moeten straks maar eens goed analyseren welke dingen wel werkten en welke dingen niet. De baan was ook erg warm, dat maakte het er ook niet makkelijker op."

Red Bull heeft met andere woorden nog voldoende om te analyseren op vrijdagavond. "Ja, over één ronde maar ook in langere runs. We hebben veel dingen om te bekijken, maar op zich zit daar niet echt iets schokkends bij." Bijkomend voordeel is dat de Hongaarse GP weer volgens het 'normale' weekendformat wordt afgewerkt en dat parc fermé, in tegenstelling tot op Silverstone, nog niet van kracht is op vrijdagavond. Er valt dus nog het één en ander bij te sturen voor Verstappen en zijn manschappen. "Ja, en het zijn ook geen problemen die te groot zijn om nog recht te zetten. Het was geen gemakkelijke dag, al hing dat ook weer met de baantemperatuur samen. We moeten alles gewoon nog even goed analyseren."

Dat laatste geldt ook zeker in het licht van de weersverwachtingen. Zo is het bepaald nog niet gezegd dat het de komende dagen droog blijft op de Hungaroring. Het maakt de afstelling vinden tot een lastige legpuzzel, al heeft Verstappen er nog veel vertrouwen in dat hij dit weekend succesvol kan zijn. "Zeker, en dat ligt niet alleen aan het weer hoor. Maar goed, we zullen het wel zien."