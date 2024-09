Max Verstappen: "Zo goed heb ik me lang niet gevoeld in Red Bull-auto"

Op vrijdagavond sprak Helmut Marko met een Magnum-ijsje in zijn hand van 'zeer zorgwekkende' trainingen. Sterker nog: de Oostenrijker voegde er zelfs aan toe dat Red Bull qua snelheid op het niveau van Franco Colapinto zat en dat er 'drastische' veranderingen moesten plaatsvinden voorafgaand aan de kwalificatie. Een etmaal later hing de vlag er compleet anders bij. Max Verstappen stuurde zijn RB20 verrassend naar P2, hetgeen een ommekeer van jewelste markeert ten opzichte van de dag ervoor. Doordat Verstappen tijdens de FIA-persconferentie nog in 'protestmodus' zat, beantwoordde hij de vraag wat Red Bull allemaal aan de afstelling had veranderd alleen maar met de woorden: "Erg veel."

Eenmaal uit de persconferentiezaal wilde Verstappen de media wel tekst en uitleg geven. Het leidde nogal chaotische taferelen in op de trappen bij het mediacentrum en in de paddock, al liet de wereldkampioen daar - naast kritiek op zijn taakstraf - meer optekenen over de ommekeer bij Red Bull Racing. "Het is best lastig geweest om het om te draaien, maar als team zijn we rustig gebleven, hebben we vooruitgang geboekt en de juiste stappen gezet. De auto was veel fijner om in te rijden. Ik zeg nog niet dat het perfect is, maar het is lang geleden dat ik me zo heb gevoeld in de auto", laat Verstappen na een vraag van Motorsport.com weten.

Het biedt de Nederlander na een lastige periode - met Monza als dieptepunt - ook hoop voor wat komen gaat. "Het is vooral positief dat het hier zo is, op een circuit waar we normaal erg zwak zijn. Om dan op P2 te staan, is erg goed en geeft me veel vertrouwen voor de komende races." Op de vraag of het vooral komt door de Singapore-lessen van vorig jaar of door de Baku-vloer die het begin van een oplossing kan zijn, vervolgt de WK-leider: "Ik denk beide dingen gecombineerd."

Marko: "Nu wél juiste afstelling gevonden"

Waar Verstappen zeer in zijn nopjes is met de tweede startplek onder het kunstlicht, geldt dat eveneens voor Marko. Sergio Pérez staat qua startplek daadwerkelijk in de buurt van Franco Colapinto - zoals hij voorspelde - maar met Verstappen ging het aanmerkelijk beter dan dat de 81-jarige topadviseur had verwacht. "We hadden dit op vrijdag niet kunnen dromen. We dachten dat de tweede of derde startrij het hoogst haalbare zou zijn", laat Marko bij de Oostenrijkse televisie weten. "Het komt doordat we nu wél de juiste afstelling hebben gevonden, al was dat absoluut niet mogelijk geweest zonder al het werk in de nacht van vrijdag op zaterdag."

Het geeft Verstappen ook meteen een prima uitgangspositie voor de fysiek loodzware race van zondag, in ieder geval om de schade in het kampioenschap beperkt te houden. Marko: "Het is een erg lange race, maar inhalen is lastig. We weten dat Lando niet de beste starter is, al is de afstand naar de eerste bocht hier relatief kort. We staan in ieder geval op een veel betere positie dan dat we hadden verwacht." Gevraagd of strategie dan de doorslag gaat geven, luidt het antwoord: "Het lijkt erop dat het een éénstopper wordt. Het is dan doorslaggevend wanneer er een eventuele safety car komt, dat kan namelijk alle plannen meteen om zeep helpen."

