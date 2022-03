Verstappen: "Zit bij Ferrari zeker niet alleen in de nieuwe motor"

Max Verstappen topte twee van de drie vrije trainingen op het Bahrain International Circuit en was na afloop van Q2 ook fier bovenaan de tijdenlijst te vinden. "Ik wist dat het close zou worden en dat het om details zou draaien. Eerlijk gezegd dacht ik in Q2 wel dat ik hem had, toen voelde ik me erg comfortabel in de auto. Maar in Q3 glipte het een beetje door mijn vingers. Beide ronden daarin waren niet zoals in Q2, eentje omdat we iets anders probeerden en eentje doordat ik een gat moest creëren. Maar goed, dit is niet het einde van de wereld, ik weet in ieder geval dat het in de auto zit."

"Het is de eerste race van het nieuwe seizoen en we zijn competitief. Dat is het allerbelangrijkste", zo klinkt het op zaterdagavond in de paddock. "In Q3 kwam het gewoon niet helemaal samen, een beetje onderstuur hier en overstuur daar, ook net op punten waar ik op het gas wilde gaan. Ik zag het op mijn delta ook de hele tijd: dan won ik een tiende doordat de baan beter was en verderop verloor ik weer een halve tiende door kleine momentjes. Het kwam er net niet lekker uit, maar uiteindelijk sta ik nog steeds tweede en dat is een goed begin voor ons."

Ferrari maakt indruk met nieuwe motor

Des te meer omdat Mercedes - het andere team dat vorig jaar tot het gaatje is gegaan in de titelstrijd - beduidend grotere problemen kent. Bij Ferrari is exact het tegenovergestelde zichtbaar. De Italiaanse trots heeft moeilijke jaren achter de rug, heeft de focus vroeg verlegt op het nieuwe reglement en lijkt daar nu de vruchten van te plukken. Daarbij valt het op dat Ferrari motorisch een immense stap heeft gezet. Naast het fabrieksteam wisten ook Kevin Magnussen en Valtteri Bottas Q3 te halen, waarmee er maar liefst vier Ferrari-aangedreven auto's bij de eerste zeven staan.

Het lijkt een teken aan de wand, al verklaart dat volgens Verstappen nog niet volledig de progressie van de Scuderia. "Nou, het is niet alleen de motor", laat hij achter de Red Bull-garage weten op een vraag van Motorsport.com. "Je moet natuurlijk ook nog steeds goed de bocht om komen en dat lijkt dit jaar ook beter te gaan. Ik denk niet dat het per se aan de motor ligt, of niet alleen, al gaan ze wel duidelijk goed op de rechte stukken." Enorm verrast door de prestaties van het scharlakenrode team is de wereldkampioen niet. "Ik wist na de testdagen al dat het spannend zou worden en dat het dicht bij elkaar zou zitten. Maar juist dat maakt het interessant." Dat laatste geldt voor de Limburger zelf, maar logischerwijs ook voor de fans. Zo heeft Verstappen al eerder aangegeven dat een terugkeer van Ferrari aan de top ook goed voor de Formule 1 als geheel is.