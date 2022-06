Verstappen zint op revanche in Baku: “Unfinished business”

Max Verstappen had in de Grand Prix van Azerbeidzjan 2021 de touwtjes stevig in handen en leek op weg naar een overtuigende overwinning. Enkele ronden voor het einde ging het mis toen een band klapte. Op het rechte stuk ging de Red Bull-coureur haaks rechtsaf de muur in en bleef puntloos achter. Titelrivaal Lewis Hamilton ging bij de herstart in de fout, waardoor Sergio Perez naar zijn eerste zege in dienst van de energiedrankengigant reed. Dit jaar zint Verstappen op revanche op het unieke stratencircuit.

“Ik kijk ernaar uit terug te keren naar Baku. We hebben daar wat ‘unfinished business’ na vorig jaar”, blikt Verstappen vooruit. “Het is een listig circuit met hevige remzones en krappe uitloopzones. Het vinden van de beste afstelling voor de auto wordt lastig, we moeten ervoor zorgen dat we de juiste vleugelniveaus vinden. Daarnaast wordt het interessant om te zien of we onze snelheid over een vliegende ronde kunnen verbeteren met het oog op de kwalificatie.”

De WK-leider weet sinds een ruime week dat hij ook de komende jaren een team gaat vormen met Sergio Perez. Daarover is hij zeer te spreken: “Het is geweldig dat Checo een contractverlenging heeft getekend. Het is mooi om continuïteit te hebben en ik kan er goed met hem door een deur.”

