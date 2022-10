Verstappen ziet zichzelf geen podiumplek pakken in GP van Singapore

In Hongarije moest de regerend wereldkampioen als tiende van start gaan, nadat hij tijdens zijn laatste run in de kwalificatie door een motorgerelateerd probleem werd getroffen. Toch wist hij op zondag de race te winnen. Vanwege een motorische gridstraf moest Nederlander in België de wedstrijd vanaf de veertiende startplek aanvangen. Opnieuw knokte zich hij een dag later sterk naar voren om uiteindelijk met ruime voorsprong de race op Spa-Francorchamps te winnen. De vorige Grand Prix in Italië werd vanaf de zevende startplek gewonnen.

In Singapore moet Max Verstappen het doen met de achtste startplek, na een misrekening van zijn team in de slotfase van de kwalificatie. De Limburger kreeg kort voor het einde de instructie om een snelle ronde af te breken, omdat hij op tijd bij de streep zou zijn om als laatste een vliegende ronde in te zetten, wat op een opdrogende baan een groot voordeel kan zijn. Verstappen leek op weg naar een tijd die hem de pole-position zou opleveren, tot het team erachter kwam dat er niet genoeg brandstof in de tank zat voor die extra ronde. Red Bull sommeerde Verstappen om zijn auto naar de pits te sturen, omdat er anders niet aan de minimale hoeveelheid brandstof kon worden voldaan die de FIA na afloop uit de tank moet kunnen halen, wat grond is voor diskwalificatie.

Ondanks dat hij dit jaar races heeft gewonnen na van verder naar achteren te zijn gestart, ziet Verstappen zichzelf niet bij de eerste drie eindigen in Singapore. “Het is hier een beetje zoals in Monaco. Inhalen is niet echt mogelijk”, laat Verstappen aan onder andere Motorsport.com weten op de vraag wat er nog haalbaar is in deze race. “Op die andere banen was het wel mogelijk om in te halen. Dat zal in deze race net even iets anders zijn en met net even wat meer frustratie gepaard gaan. Natuurlijk zal ik alles geven wat ik heb als ik in de auto spring. En ik zal altijd proberen om naar voren te komen. Maar ik zie mezelf hier niet echt op het podium eindigen of de race winnen.”

“Als het droog is, wordt het heel erg lastig om een goed resultaat te scoren, want dat zullen de coureurs die vooraan staan er waarschijnlijk meteen vandoor gaan. Dat zou het voor mij wat moeilijker maken. Als het regent, is er misschien iets meer mogelijk. Maar ook dan zal het nog heel moeilijk worden”, denkt Verstappen. Mocht hij toch winnen en zijn naaste rivalen voor het kampioenschap een problematische race hebben, dan is er een mogelijkheid dat de Limburger in Singapore zijn tweede wereldtitel binnenhaalt. Of dit dan ook gelijk zijn meest speciale zege van het jaar zou zijn? “Ja, maar daar wil ik op dit moment echt nog niet over nadenken, want dat wordt heel, heel moeilijk.”

‘Verstappen na vijftien ronden aan de leiding’

Pierre Gasly, die in Singapore zevende staat op de grid, acht Verstappen wel in staat om op het podium te eindigen. “Het is op deze baan misschien iets moeilijker om naar voren te komen… Dus misschien dat het hem hier vijftien ronden kost om de leiding te pakken”, zegt hij met een lach. Op serieuze toon: “Ik zie hem zeker op het podium eindigen, achter de Ferrari’s. Ze zien er dit weekend behoorlijk competitief uit. Het zal misschien niet zo makkelijk gaan als op andere banen, maar hij heeft de laatste vijf races gewonnen dus hij is op het moment heel sterk.”

Video: Max Verstappen komt gefrustreerd op de boordradio