Verstappen ziet werk aan de winkel na DNF: "Hebben 45 races nodig"

De Formule 1-rentree in Melbourne is voor Max Verstappen uitgedraaid op een flinke teleurstelling. De mededeling 'okay Max, please stop the car' luidde zijn tweede uitvalbeurt in drie races in. De malaise komt na vrij soepele testdagen als een onaangename verrassing, ook voor Verstappen zelf. "Het verbaast me zeker en is erger dan dat we zouden willen. Het is momenteel een groot probleem. We doen er alles aan om de situatie te verbeteren, maar nu is het niet goed genoeg. Als je voor de titel wilt vechten, dan mogen deze dingen niet gebeuren. Het gat is momenteel al erg groot."

Schril contrast met vorig jaar

Ter vergelijking: Verstappen viel vorig jaar slechts driemaal uit in het hele F1-seizoen en noteerde geen enkele keer een DNF door technisch malheur. In Baku was het einde oefening door een klapband in leidende positie en in zowel Silverstone als Monza was het klaar na contact met Lewis Hamilton. Alle andere races kwam Verstappen aan de finish en op Hongarije na - het kegelwerk van Valtteri Bottas - ook steeds als eerste of tweede. Het zegt veel over de consistentie die nodig is voor een titelstrijd. "Het is nog een lang seizoen, maar op dit moment denk ik dat we 45 races nodig hebben", laat Verstappen in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten.

"We staan nu al behoorlijk ver achter in het kampioenschap, 46 punten als ik het goed heb. Vanaf nu moeten we voor Ferrari zitten en sneller zijn, maar dat zijn we op dit moment echt niet. We hebben veel dingen om aan te werken." De betrouwbaarheid staat natuurlijk met stip op één, al voegt Verstappen meteen toe niemand iets kwalijk te nemen. Als in een vraag de vergelijking wordt getrokken met Renault, luidt het antwoord namelijk: "De mentaliteit is nu compleet anders. Ik weet dat iedereen alles geeft en erg professioneel is. In dat opzicht kan ik niet klagen."

Bandenslijtage en balans niet naar wens

Waar Verstappen spreekt van 'veel dingen' die beter moeten, doelt hij met name op de balans in de RB18 en daarmee samenhangend op de veel hogere bandenslijtage dan bij Ferrari. "Het ging hier met name om graining. Ik kon die rondetijden van Ferrari in essentie wel rijden, maar iedere keer dat ik ook maar even aanzette, ging de linker voorband eraan. Ik denk dat het vandaag extreem was."

Dat laatste kan volgens de wereldkampioen samenhangen met de nieuwe asfaltlaag in Melbourne. "De bandendegradatie was hier echt verschrikkelijk. We hebben de auto niet in het juiste window gekregen", duidt hij op de balans. "We lagen nog steeds makkelijk tweede, maar als je de titel wilt pakken dan moet je er gewoon voor zitten. Ferrari heeft momenteel veel dingen beter voor elkaar dan wij. We praten natuurlijk veel met elkaar als team en zullen de focus nu op de komende wedstrijden leggen, maar het lijkt er niet op dat er een makkelijke oplossing voor alles is."

