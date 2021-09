Verstappen ziet Ferrari sterk openen in Zandvoort, Hamilton valt stil

Voor het eerst in 36 jaar rolden er vrijdag weer Formule 1-bolides het Zandvoortse asfaltlint op tijdens een officieel raceweekend. Heel veel om van te genieten kregen fans tijdens de ochtendsessie nog niet. Zo zorgde de stilgevallen auto van Sebastian Vettel voor veel oponthoud en bleef het aantal afgelegde ronden beperkt. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de coureurs er na de lunch eens goed voor gingen zitten en zich al vroeg meldden.

Doordat het verbouwde circuit voor velen onbekend is, bleek de teams er veel aan gelegen om meteen van de partij te zijn. Voordat de lichten doofden stond er al een rij in de pitstraat, met daarin ook de bolide van Lewis Hamilton. Het feest duurde echter niet lang voor de regerend wereldkampioen. Na slechts drie afgelegde ronden verloor de Brit vermogen en moest hij zijn auto richting de Mastersbocht laten uitbollen en parkeren. Het gaat om een oude motor en een oude versnellingsbak, maar dat neemt niet weg dat het voorval zeer ongelegen komt. Zo is Hamilton een volledige training kwijtgeraakt en blijft hij door de onderbroken ochtendsessie steken op slechts twintig afgelegde ronden. En dat kost Mercedes buitengewoon belangrijke data.

Na de onderbreking konden andere teams wel op jacht naar die waardevolle data in de duinen. Het gebeurde onder aanvoering van Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas die een eerste richttijd op de klokken wist te brengen op mediums. Verstappen moest op dezelfde compound 0.029 van een seconde toegeven op Bottas, hetgeen onderstreept dat Mercedes - zoals we dit hele jaar al zien - sterk is op de C2-band en ook toont dat de verschillen op het circuit van Zandvoort klein zijn.

Dat laatste bleef het geval toen coureurs de mediums inruilden voor een setje softs om de eerste kwalificatiesimulaties mee af te werken. Daarin kwam Esteban Ocon verrassend sterk voor de dag. Hij posteerde zijn Alpine met 1.11.074 bovenaan de tijdenlijst. Bottas ondernam twee pogingen om hem van de troon te stoten, maar bleef steken op 0.058 van een seconde. En Verstappen dan? De Nederlander zette aan voor een snelle ronde, maar zag Nikita Mazepin roet in het eten gooien. De Haas-coureur deed zijn bijnaam eer aan met een spin bij het ingaan van de Hans Ernst-bocht. "Het is echt krankzinnig. Ik kan niet eens een fatsoenlijke ronde afwerken", reageerde Verstappen over de boordradio. Het voorval leverde weer een code rood op en - doordat de klok doortikt in de vrije trainingen - ook weer het verlies van kostbare rijtijd.

Na de onderbreking liet Verstappen er geen gras meer over groeien en was hij vastberaden om zich niet nogmaals te laten verrassen in de mêlee. De nummer twee uit het WK zette als eerste aan voor een vliegende ronde op softs, al bracht die poging op een gebruikte set hem niet verder dan de derde tijd van dat moment. Het stemde niet tevreden en zeker niet doordat het uiteindelijk P5 zou worden voor Verstappen, op ruim drie tienden van de kop. Het Ferrari-duo kwam namelijk als een duveltje uit het spreekwoordelijke doosje naar voren in het tweede deel van de training. Charles Leclerc wist het duinencircuit als enige onder de 1 minuut en 11 seconden te ronden en Carlos Sainz bevestigde dat Ferrari de zaakjes prima voor elkaar heeft door zijn bolide op P2 te posteren. Ocons tijd bleek uiteindelijk goed voor de derde positie, nog net voor Bottas en Verstappen. Hamilton is na het vroege malheur teruggezakt tot P11.

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van Nederland - tweede training