Verstappen ziet Ferrari stap maken: "Lange runs zijn ook erg goed"

Max Verstappen moest op zaterdag genoegen nemen met P2. Een probleem met de DRS zorgde ervoor dat hij Charles Leclerc in slotfase niet meer kon bedreigen, al baart dat euvel niet meteen zorgen voor de race. "Dit probleem hebben we vorig jaar vaker gehad en is snel te verhelpen", legt Verstappen in de paddock van het Circuit de Barcelona-Catalunya uit. Los van het DRS-probleem is Verstappen van mening dat Red Bull richting de kwalificatie wel een stap in de goede richting heeft gezet. Op vrijdag ontbrak het aan kwalificatiesnelheid, een etmaal bleek dat beter. "We hadden dit weekend geen topbalans in de auto, al was het in de kwalificatie wel beter", beaamt de regerend wereldkampioen.

Ferrari heeft een stap gezet met upgrades

Desondanks is dat niet zaligmakend gebleken. Verstappen ziet namelijk dat Ferrari ook grote stappen heeft gezet met het upgradepakket. "Zij zijn natuurlijk met updates gekomen en wij niet, dus dit was wel een beetje te verwachten. In alle kwalificaties tot nu toe zijn ze snel geweest over één ronde en als je dan ook nog tijd wint met nieuwe onderdelen, dan is dit beeld redelijk normaal", legt Verstappen aan de Nederlandse pers uit. Red Bull heeft zoals bekend geen noviteiten mee, al is de auto wel lichter geworden. "Als het om grote stappen gaat dan voel je dat wel, maar bij ons zijn het maar kleine stapjes", verduidelijkt de man met startnummer 1.

Zoals Verstappen aangaf, heeft Red Bull het verschil in de voorbije raceweekenden vooral op zondag gemaakt. De race pace van de RB18 zag er vrijdag ook goed uit, maar daarop vertrouwen doet Verstappen niet zomaar. Gevraagd of hij op dat vlak een voordeel denkt te hebben in Barcelona, luidt het antwoord: "Gisteren zag het er goed uit, maar als ik vandaag naar hun long runs kijk, denk ik niet dat wij in het voordeel zijn." In de derde vrije training heeft Ferrari iets gevonden voor de race, zo concludeert de Scuderia als ook Verstappen. "Je ziet gewoon dat ze snelheid hebben gevonden."

Het totaalplaatje maakt dat Verstappen er morgen bijzonder hard aan moet trekken, maar wat is daarbij de doorslaggevende factor: de leiding pakken in de openingsronde of bandenmanagement in de hitte? "Nou ja, als het lukt in bocht 1 dan ga je er natuurlijk voor, maar als dat niet lukt, dan moet je hopen dat je een fatsoenlijke race pace hebt, al denk ik dat Ferrari op dat vlak ook heel sterk zal zijn. Daarnaast is het met deze temperaturen heel belangrijk om goed op de banden te letten." Dat laatste hangt echter nauw samen met de eerste bocht. Zeker in deze hitte kan het rijden in vrije lucht immers enorm helpen. Of anders gezegd: langdurig in vuile lucht rijden, gaat pijn doen. "Absoluut, dat is altijd zo. Als je dicht achter iemand rijdt, slijten je banden natuurlijk meteen."

'Progressie van Mercedes niet zo verrassend'

Achter Red Bull en Ferrari lijkt Mercedes dit weekend weer een aardig woordje mee te spreken. Het team heeft porpoising voor een deel opgelost en lijkt dichter bij de kop te kruipen. Het is goed nieuws voor de sport, maar kan Verstappen daar ook van genieten? "Nou ja, leuk is anders. Maar wat mij betreft moeten we ons gewoon op onszelf concentreren en zorgen dat we genoeg updates meebrengen, zodat dat we in de komende wedstrijden een stap kunnen maken over één ronde."

De stap die Mercedes heeft gezet, vindt de Red Bull-coureur overigens niet zo verrassend. "Ze staan er nog gewoon achter, dus nee, niet echt. Het is ook logisch. Ze hadden natuurlijk veel problemen met de auto en als je dan een iets betere balans vindt en minder last van porpoising hebt, dan kun je meteen een paar tienden vinden." Exact dat is gebeurd, al is Verstappen zoals gezegd liever bezig met zijn eigen pakket, om precies te zijn met de gewenste upgrades en een stap over één ronde.

