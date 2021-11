Verstappen ziet effect van nieuwe motor Hamilton: "Dit is geen shock"

Lewis Hamilton bleek vrijdagmiddag een klasse apart op het Autodromo José Carlos Pace, al is dat volgens Max Verstappen vrij simpel te verklaren. "Zij hebben een nieuwe motor gestoken en dat levert dit eerste weekend wat meer vermogen op. Voor mij is dit geen grote shock", laat Verstappen meteen na afloop van de sessie weten. De Nederlander moest iedere sessie zijn meerdere erkennen in Hamilton, maar ziet dat dus als een logisch gevolg van de motorwissel.

Verstappens echte opdracht was dan ook om Valtteri Bottas van het lijf te houden voor een plekje op de eerste startrij voor de sprintrace. Dat is gelukt en dus kan er best een lachje af bij de WK-leider. "Ik ben op zich best wel tevreden met deze tweede plek. Het is ook een goede positie om te starten. Natuurlijk wil je er altijd wel iets dichterbij zitten, maar soms moet je reëel zijn en vandaag zat er gewoon niet meer in."

Waar P1 in de kwalificatie en het maximale puntenaantal op zaterdag eigenlijk een 'must' zijn voor Hamilton bekijkt Verstappen het raceweekend iets anders. "In die sprintrace kun je op zich niet zo heel veel punten winnen. Ik hoop vooral op een goede eerste ronde en daarna moeten we het maar zien. De zondag is in ieder geval het allerbelangrijkste." Dat laatste geldt ook bij de afstelling van de auto, waar coureurs overigens niets meer aan mogen doen. "Zondag zal het sowieso compleet anders zijn. Dan is het veel warmer en dat maakt het gedrag van de auto ook heel anders. We zullen zien."