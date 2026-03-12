Max Verstappen zat afgelopen zondag - op de twintigste plek op de grid - eerste rang bij de chaotische start in Melbourne, waarbij Franco Colapinto ternauwernood een aanrijding met Liam Lawson wist te voorkomen. Net als een aantal andere rijders vreest de viervoudig wereldkampioen, die ook geen geweldige start had, zware ongelukken als er niet iets verandert.

"Ik deed mijn start en zag iedereen gewoon zo wegrijden voor mij", blikte Verstappen donderdag tijdens de Nederlandse mediasessie terug op het begin van de Grand Prix van Australië. "Het was bijna alsof ik in een andere klasse reed. Zo extreem kan het zijn. Ik had 0,0 procent batterij. Gewoon helemaal niks. Dat ding was helemaal leeg."

Tijdens de persconferentie liet Verstappen al weten dat hij de start "niet heel leuk" en ook "vrij gevaarlijk" vond. Hij gaf tevens aan dat er gesprekken gaande zijn met de FIA om de situatie te verbeteren. "Ik denk dat dit iets is dat gemakkelijk te verhelpen is", voegde hij daaraan toe.

Bij de Nederlandse pers in Shanghai, waaronder Motorsport.com, lichtte hij dat laatste verder toe. "Dit heeft te maken met wat de FIA voorschrijft", aldus Verstappen. "Je mag de hele batterij opladen, maar als die vol zit en je weer op het gas gaat, dan loopt die weer leeg. De batterij blijft niet vol, die blijft niet doorladen. Dat zijn van die dingen die gemakkelijk aan te passen zijn."

"Vorig jaar drukte je gewoon op recharge om de batterij op te laden. En als die helemaal vol zat, dan zat die vol en kon je vol gas rijden - dat maakte dan niks uit, de batterij bleef vol. En nu loopt die weer leeg. Daarom zie je ook dat als wij beginnen met de ronde, dat we steeds half gas geven. Want anders verbranden we voor niets al energie uit de batterij. Dat zijn allemaal dingen in de software die best wel makkelijk opgelost kunnen worden."

Hoe zit het precies?

Het probleem dat nu speelt bij de start zit in het feit dat auto's met verschillende hoeveelheden energie in hun batterijen op de grid aankomen. Aangezien elektrische energie inmiddels bijna de helft van het totale vermogen uitmaakt, is dit van grote invloed op hoe goed een auto van zijn plek komt. De startprocedure is al aangepast omdat de coureurs meer tijd nodig hebben om de turbo op toeren te laten komen, nu de ERS-H is verdwenen. Maar nu blijkt er dus nog een batterijgerelateerd probleem te zijn.

Dat de coureurs met verschillende hoeveelheden elektrische energie op de grid aankomen, heeft onder meer te maken met dat ze tijdens de formatieronde op sommige plekken hard accelereren om hun banden op temperatuur te brengen, waardoor de batterij wordt leeggetrokken. Tegelijkertijd zijn ze beperkt in hoeveel energie ze kunnen terugwinnen, wat de procedure tijdens de formatieronde nog complexer maakt.

Lawson liet tijdens de mediadag in China weten dat hij afgelopen zondag overvallen werd door zijn slechte start. "We hadden tijdens de testdagen eigenlijk vrij goede pre-starts en starts", zei Lawson. "Het probleem dat we in Melbourne hadden, hadden we één of twee keer eerder gehad. Maar we hadden niet verwacht dat het bij de start van deze race zou gebeuren en we zagen het ook niet aankomen. Inmiddels begrijpen we volledig wat er gebeurt en gaat het erom een oplossing te vinden zodat het niet opnieuw gebeurt. Vanaf mijn kant kan ik in de auto eerlijk gezegd niet zo veel doen."

"Als Franco niet zo adequaat had gereageerd, had dat een enorme crash kunnen worden", vervolgde de Nieuw-Zeelander. "Maar wat afgelopen weekend gebeurde, kan heel makkelijk opnieuw gebeuren. Op dit moment is het behoorlijk gevaarlijk. Wij maken echter geen deel uit van de besluitvorming. Wij kunnen alleen onze mening geven over wat we in de auto voelen, maar uiteindelijk is het aan de FIA."

Fout in procedure?

Het probleem in Melbourne was in wezen procedureel van aard. Volgens de regels voor 2026 is de hoeveelheid energie die elke auto per ronde mag oogsten beperkt; die hoeveelheid verschilt per circuit. In Melbourne was dat acht megajoule, maar daarbij moet uiteraard een duidelijk punt worden vastgesteld waar de ronde begint en eindigt voor het oogsten van energie.

"Ik denk dat er een fout is gemaakt die veel teams heeft verrast, namelijk de limiet op het oogsten van energie tijdens de formatieronde", zei George Russell, die ook met weinig batterij plaatsnam op de startopstelling. "De coureurs die op de eerste helft van de grid stonden en al voorbij de timinglijn waren, zaten op dat moment al in die ronde. Dus wanneer je aan je formatieronde begint, gebruik je je batterij en laad je die ook weer op, en dat telt allemaal mee voor de oogstlimiet."

"De coureurs achteraan op de grid trekken weg voor de formatieronde, steken vervolgens de start-finishlijn over en dan wordt alles gereset omdat zij feitelijk al aan de volgende ronde zijn begonnen", vervolgde de Brit, die in Australië op pole-position stond. "Toen ik halverwege het circuit was, kon ik de batterij niet meer opladen. Ik had geen vermogen meer om goede burn-outs te doen. De FIA keek ernaar om dat mogelijk aan te passen, maar zoals je je kunt voorstellen zijn er teams die dat niet willen omdat zij juist goede starts maken. Maar dat vind ik eerlijk gezegd een beetje onzin."

Na Melbourne zullen de teams zelf echter ook anders handelen om hun coureurs een betere start te geven, weet Russell. "Nu alle teams het probleem kennen, zullen we er gewoon omheen rijden. Het zorgt echter alleen wel voor wat onnodige complicaties die er eigenlijk niet hoeven te zijn..."