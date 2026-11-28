Formule 1 GP van Qatar

Max Verstappen ziet één specifieke Mercedes-kracht: "Als ik dat probeer, spin ik meteen!"

Volgens Max Verstappen laat het Lusail International Circuit precies zien waar Red Bull nog aan moet werken voor 2027. Hij is vooral onder de indruk van wat Mercedes in de derde sector kan.

Ronald Vording

Bewerkt: 28 nov 2026, 21:43

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Na vier overwinningen in de afgelopen zes Grands Prix voor Max Verstappen is het in Qatar weer Mercedes dat de klok slaat. De overmacht doet enigszins denken aan het begin van dit seizoen, al komt dat voor de Nederlander niet zozeer als een verrassing. Volgens Verstappen is de verklaring tweeledig: Red Bull schiet nog altijd tekort in snelle bochten en op het circuit van Qatar komt het effect van Mercedes’ Maleisië-upgrade pas echt goed aan het licht.

Dat laatste concludeerde polesitter George Russell overigens ook al meteen na afloop, door te benoemen dat dit eigenlijk het eerste circuit met overwegend snelle bochten is nadat Mercedes het grootschalige upgradepakket voor de W17 heeft geïntroduceerd.

“Ik denk dat Mercedes een stap vooruit heeft gezet ten opzichte van het begin van het seizoen in de snelle bochten. Alleen hebben we dat tot dit weekend nog niet heel goed kunnen zien omdat de meeste circuits de laatste tijd vooral langzamere bochten hadden, behalve Austin”, aldus Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie in de paddock.

“Hier is het voor ons weer heel duidelijk geworden dat we daar nog niet heel goed in zijn, in de snelle bochten, maar dat geldt ook voor bochten met een lange duratie. Daar krijgen wij de balans gewoon niet voor elkaar. Ik heb heel veel dingen aan de auto aangepast gedurende het hele weekend, maar het maakte allemaal niet uit. We komen gewoon tekort.”

Verstappen onder de indruk van Mercedes’ snelheid in sector 3

De gebreken komen met name in sector 3 aan het licht. Daar maakt Mercedes dit hele weekend al een groot verschil, waarover Verstappen na een vraag van Motorsport.com laat weten: “Een deel daarvan is gewoon pure snelheid en het is ook een beetje deployment.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ferrari-coureur Charles Leclerc stelde dat Mercedes met meer snelheid bij bocht 12 aankomt door hun deployment-strategie en vervolgens meer downforce genereert om dat voordeel mee te nemen door de snelle bochten heen. Als Motorsport.com dat aan Verstappen voorlegt, maakt hij met een lach duidelijk dat Red Bull absoluut niet de downforce levels heeft om met diezelfde snelheid door de driedubbele bochtencombinatie (bochten 12, 13 en 14) te gaan.

“Ik denk dat als ik op die snelheid van hen door die bocht ga, dan spin ik hier links en rechts van de baan af! Wij kunnen de deployment daar natuurlijk ook wel zo zetten, maar dat is voor ons denk ik geen goed idee!”, lacht Verstappen, erop wijzend dat Red Bull niet de benodigde neerwaartse druk heeft om veilig door de snelle bochten te kunnen komen.

Het Lusail International Circuit legt in dat opzicht gewoonweg één van Red Bulls zwakke punten bloot, wat ook in de simulaties van het team terug te zien is. “Als je naar de nummers kijkt, dan zijn die ook niet per se heel erg verbeterd in de snelle bochten. Onze progressie gaat meer om het totale pakket. Wij kwamen standaard al tekort in de snelle bochten, dus dat is ook geen verrassing voor ons.”

De upgrades die Red Bull heeft geïntroduceerd – met het laatste grote pakket in Baku – waren volgens Verstappen primair op andere zwakke plekken van de RB22 gericht. “De snelle bochten zijn het hele seizoen al ons zwakke punt geweest. Natuurlijk hebben we veel upgrades gekregen, maar ik denk dat de meeste van onze upgrades beter hebben gewerkt voor de langzame en medium-speed bochten. In de snelle bochten komen we duidelijk tekort.”

Precies dat is één van de punten waar Red Bull volgens Verstappen nog aan moet werken als het in 2027 echt voor de wereldtitel mee wil doen. “Dat is wel duidelijk ja, absoluut. De snelle bochten, maar ook de stabiliteit in de auto. Die dingen kunnen duidelijk nog beter.”

Waarom Hadjar volgens Verstappen voor hem eindigde in de kwalificatie

Verstappen vindt deze algehele zwakte bij Red Bull overigens belangrijker dan dat hij achter zijn teamgenoot Isack Hadjar staat op de grid. Dat laatste hangt volgens hem ook met de balansproblemen samen, waardoor hij in de kwalificatie niet helemaal zijn kracht kwijt kon. “Ik had in de kwalificatie dat hoe meer ik wilde pushen, hoe meer de auto tegen mij ging werken qua balans. Dus ja, dan kun je er gewoon niet meer uit halen.”

“Isack doet het goed, maar tegelijkertijd is dit weekend van mijn kant gewoon niet goed geweest. Er zit geen balans in de auto en dat beperkt je enorm. Ook midden in de bocht, waar je de meeste rondetijd wint, kun je niet veel doen. Het is zoals het is. Dat gebeurt soms, toch? En dan kwalificeert een teamgenoot zich voor je. Dat soort dingen gebeuren overal op de grid.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Max Verstappen ziet één specifieke Mercedes-kracht: "Als ik dat probeer, spin ik meteen!"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



12 min



Max Verstappen ziet één specifieke Mercedes-kracht: "Als ik dat probeer, spin ik meteen!"





Lando Norris geschrokken van dominante Mercedes tijdens F1-GP van Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



51 min



Lando Norris geschrokken van dominante Mercedes tijdens F1-GP van Qatar





Rafael Camara krijgt gridstraf voor hinderen Gabriel Bortoleto tijdens F1-kwalificatie in Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



Rafael Camara krijgt gridstraf voor hinderen Gabriel Bortoleto tijdens F1-kwalificatie in Qatar





Kimi Antonelli verklaart frustratie na kwalificatie Qatar: "Het had zeker impact, ik wilde als laatste de baan op"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



Kimi Antonelli verklaart frustratie na kwalificatie Qatar: "Het had zeker impact, ik wilde als laatste de baan op"

Vorig artikel Lando Norris geschrokken van dominante Mercedes tijdens F1-GP van Qatar

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





FIA onderzoekt terugkeer DRS naast push-to-pass voor V8-motoren in F1



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



7 u



FIA onderzoekt terugkeer DRS naast push-to-pass voor V8-motoren in F1





100% slijtage in 15 ronden: Bandenproblemen in Qatar groter dan dat Pirelli had verwacht



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



11 u



100% slijtage in 15 ronden: Bandenproblemen in Qatar groter dan dat Pirelli had verwacht





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 22 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

Max Verstappen





Max Verstappen voelt "disconnect", Red Bull probeert "enorme beperking" in Qatar op te lossen



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



16 u



Max Verstappen voelt "disconnect", Red Bull probeert "enorme beperking" in Qatar op te lossen





F1-update: Red Bull ziet "grote beperking" in Qatar, bandenslijtage nog extremer dan gedacht



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



22 u



F1-update: Red Bull ziet "grote beperking" in Qatar, bandenslijtage nog extremer dan gedacht





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Red Bull Racing





Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



1 d



Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in





F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



1 d



F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 m



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 22 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



28 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer