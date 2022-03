Verstappen ziet 'constant snel' Ferrari in Bahrein: "Goed voor F1"

In de gecombineerde tijdenlijst staat Max Verstappen zelf riant bovenaan, maar dat neemt niet weg dat Ferrari eveneens kan terugkijken op een geslaagde voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. In Barcelona is de scharlakenrode formatie door Mercedes al als favoriet aangeduid en in Bahrein zijn er evenmin problemen aan het licht gekomen met de F1-75. Alhoewel Verstappen absoluut nog niet over een favoriet wil spreken en ook niet aan allerlei verbale spelletjes mee wil doen, erkent hij in de paddock van Bahrein wel dat Ferrari een goede indruk achterlaat.

"Het is altijd lastig om te zeggen wie het snelst is. Maar wat mij wel opvalt, en wat natuurlijk mooi is om te zien - ook voor de Formule 1 als geheel - is dat Ferrari constant snel is. Dat geeft wel aan dat ze een stabiele auto hebben, dat het er gewoon goed uitziet en dat ze weinig problemen hebben", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "We gaan volgende week wel zien wie het snelst is, maar tot nu hebben zij wel een hele goede voorbereiding gehad."

Dat Ferrari weer op de weg terug lijkt, kan samenhangen met keuzes die vorig jaar zijn gemaakt. Het merk uit Maranello heeft de focus tamelijk vroeg op het nieuwe reglement gelegd, terwijl Mercedes en Red Bull elkaar tot het uiterste hebben gedreven met de 2021-auto's. Speelt dat mee? "Dat kan best natuurlijk", vervolgt de wereldkampioen. "De afgelopen twee jaar waren natuurlijk een stuk minder voor Ferrari, dus dan ga je automatisch eerder naar dit seizoen kijken dan andere teams."

Het kan Ferrari in theorie een voordeeltje verschaffen, al voegt Verstappen toe dat Red Bull gezien de situatie waarin het vorig jaar zat de enige juiste keuze heeft gemaakt. "Het is meer dan normaal dat ze bij Ferrari eerder aan de nieuwe auto's zijn begonnen zijn dan wij. Dat is ook oké." Het zal niet beslissend zijn in de titelstrijd van dit jaar. Daarvoor wijst Verstappen naar een andere factor, een extra race die dit jaar achter de schermen plaatsvindt. "Uiteindelijk wordt het ontwikkelingstempo gedurende het seizoen het allerbelangrijkste met deze nieuwe auto’s", weet de Limburger. Wie dat ontwikkelingstempo het hoogst legt en - ook niet onbelangrijk - met de beste upgrades voor de dag komt, heeft de grootste kans om in Abu Dhabi met de grootste bokaal aan de haal te gaan.

