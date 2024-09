Verstappen ziet aanknopingspunten voor competitief F1-weekend in Monza

Nog geen week nadat McLaren in Zandvoort een gevoelige tik had uitgedeeld aan Red Bull, zijn de coureurs in een zeer warm Monza alweer bezig met de voorbereidingen op de volgende race van het seizoen. Max Verstappen begon initieel voortvarend aan het weekend in Italië door in de eerste training de snelste tijd op de klokken te brengen. Tijdens de tweede oefensessie slaagde hij er - mede door een rode vlag voor een crash van Kevin Magnussen - niet in om een snelle ronde te rijden op de soft, met als gevolg dat hij aan het einde van de dag slechts veertiende stond in de tijdentabel.

“We hebben vandaag opnieuw behoorlijk wat dingen geprobeerd”, blikt Verstappen terug op de vrijdagse actie op de Autodromo Nazionale Monza. “De tweede training verliep in eerste instantie niet heel geweldig maar onze long run zag er een beetje beter uit. De banden lijken het hier zwaar te verduren te hebben. Het zal interessant zijn om te zien hoe dat in de race gaat zijn. Volgens mij hebben we wel een paar goede richtingen die we kunnen opgaan met de auto. We moeten het hier en daar alleen nog wat strak trekken.” Een blik werpend op de tijdenlijst, zegt hij: “Ik denk dat het erg close is tussen behoorlijk wat auto’s. Hopelijk zitten we in de mix.”

“We hebben gewoon verschillende dingen met de afstelling geprobeerd”, zegt hij verder over de zoektocht van Red Bull naar meer snelheid. “Daar zijn de vrije trainingen uiteindelijk ook voor. Net als dat we over een paar zaken nog wat meer proberen te leren.”

Gevraagd hoe competitief Red Bull kan zijn in Monza, ook gelet op de hoge temperaturen en het nieuwe baanoppervlak, antwoordt Verstappen: “We hebben nog steeds wel wat werk te doen om erg competitief te kunnen zijn. Maar in de eerste training voelde de auto eigenlijk best aardig. In de tweede sessie ging het in het begin iets minder, maar het werd iets beter tijdens de long run. Nu is het zaak om alles bij elkaar te brengen om in de mix te kunnen zitten.”

