Het dodelijke ongeluk van Dilano van ’t Hoff op Spa-Francorchamps heeft de Formule 1 niet onberoerd gelaten. Op zaterdag betuigden vele teams en coureurs hun medeleven en een kwartier voor de start van de Oostenrijkse Grand Prix werd op de grid een minuut stilte gehouden voor het Nederlandse racetalent, dat slechts achttien jaar is geworden. Nadat vervolgens het Oostenrijkse volkslied had geklonken, zochten de coureurs hun auto's op voor de race.

Max Verstappen had een goede start vanaf pole-position en dook voor Charles Leclerc, Carlos Sainz en Lewis Hamilton de eerste bocht in. Op weg naar de derde bocht opende Leclerc de aanval op Verstappen, terwijl Hamilton zijn Mercedes naast Sainz stuurde. Zowel de Nederlander als de Spanjaard wist zijn positie te behouden. Verder naar achteren hoopte Yuki Tsunoda bij de start flink wat posities goed te maken door aan de binnenkant van de eerste bocht te duiken. Bij het uitkomen van de bocht reed de Japanner zijn voorvleugel echter stuk op de rechterachterband van Esteban Ocon, alvorens later in de eerste ronde ook nog van de baan te schieten bij de vierde bocht. De stukken vleugel die in de eerste bocht op de baan waren achtergebleven, noopten de racedirectie om na de eerste ronde de safety car naar buiten te sturen.

Video: Yuki Tsunoda zorgt voor een safety car-situatie in Oostenrijk

Nadat de marshals de brokstukken van de baan hadden geraapt, kon de race snel verder. Verstappen bleef aan de leiding en sloeg al snel een gaatje ten opzichte van Leclerc en Sainz. De Spanjaard was vervolgens van mening dat hij een beter tempo in huis had dan de Monegask, maar kreeg van Ferrari geen toestemming om zijn teamgenoot aan te passen.

“I lost power”, meldde Nico Hülkenberg in de dertiende ronde van Grand Prix over de boordradio, terwijl hij zijn Haas naast de baan stuurde om te parkeren. De Duitser was de eerste uitvaller in deze race en zorgde en passant voor een virtuele safety car. Verschillende coureurs maakten van de gelegenheid gebruik om een pitstop te maken. Onder andere Lando Norris, Lewis Hamilton en Pierre Gasly doken de pits in. Een ronde later gingen ook de heren van Aston Martin en Ferrari naar binnen. Helaas voor Sainz werd de VSC beëindigd toen hij nog in de pits was. Hij kwam hierdoor zesde te liggen, achter Verstappen, Leclerc, Perez, Hamilton en Norris. Verstappen en Perez, die vijftiende stond op de grid, hadden allebei geen pitstop gemaakt tijdens de neutralisatie.

Sainz toonde zich niet gelukkig met de gekozen strategie, maar liet het hoofd niet hangen en knokte zich met inhaalacties op achtereenvolgens Norris, Hamilton en Perez terug naar de derde positie. Ondertussen bezorgden track limits - het hele weekend al een topic op de Red Bull Ring - de coureurs de nodige kopzorgen. Na drie keer buiten de witte lijnen te zijn gekomen volgt een waarschuwing in de vorm van een zwart en witte vlag, waarna een vijfde overschrijding een tijdstraf van vijf seconden oplevert. Hamilton was de eerste die tegen een penalty aanliep, maar zou zeker niet de enige blijven. Liefst negen coureurs kregen een tijdstraf aan de broek.

In ronde 25 kwam Verstappen binnen voor zijn pitstop. De Nederlander kwam achter Leclerc en Sainz als derde terug in de race, waarmee er een einde kwam aan een indrukwekkende reeks van 249 ronden die de tweevoudig wereldkampioen achtereenvolgens aan de leiding had gelegen in de Grands Prix. Het duurde daarna niet lang of Verstappen was Sainz alweer voorbij voor de tweede plek, waarna hij enkele ronden later ook Leclerc zou passeren.

Niet veel later kwamen de Ferrari-coureurs voor de tweede keer naar de pits. Sainz ging als eerste. De Spanjaard was een van de vele coureurs met een tijdstraf voor track limits en viel door de extra vijf seconden die hij stil moest staan terug naar de vijfde plaats achter Norris. Kort na terugkeer op de baan ging hij echter weer een plek naar voren door af te rekenen met de McLaren-coureur. Leclerc maakte daarna zijn pitstop en kwam achter Verstappen en Perez als derde terug op de baan. De Mexicaan was hierna de volgende die de pits opzocht, waardoor Leclerc en Sainz weer opschoven naar de plekken twee en drie.

Perez lag na zijn pitstop vijfde, maar had de gang er goed in. Na enkele ronden haalde hij Norris in voor de vierde plek, waarna hij naar de achterkant van Sainz reed. De coureur uit Guadalajara opende meerdere keren de aanval op de Spanjaard, maar die weerde zich steeds kranig. Tien ronden voor het einde had Perez echter uitgevonden hoe hij met behulp van DRS de Madrileen kon verschalken. De twee kemphanen reden nog meerdere bochten zij aan zij, maar het was Perez die aan het langste eind trok en zo de laatste podiumplaats opeiste.

Verstappen had aan het einde van de race zo’n grote voorsprong op Leclerc dat hij twee ronden voor het einde over de boordradio aangaf graag een pitstop te willen maken om ook het punt voor de snelste raceronde te pakken. De monteurs van Verstappen zagen die uitdaging wel zitten en zetten meteen de helm op. Een pitstop is echter niet zonder risico. Desondanks stemde de Red Bull-leiding ermee in, waarna Verstappen een ronde voor het einde binnen kwam voor zachte banden. De pitstop verliep zonder problemen en de snelste ronde werd gereden, waardoor de Limburger Spielberg met het maximale aantal punten verlaat. Leclerc finishte uiteindelijk ruim vijf seconden na Verstappen als tweede, Perez kwam op zeventien tellen van de winnaar als derde binnen.

Sainz moest genoegen nemen met de vierde plaats. Norris reed een sterke race met de verbeterde McLaren en werd vijfde én uitgeroepen tot Driver of the Day. Fernando Alonso stuurde zijn Aston Martin als zesde onder de vlag. Hamilton kwam na een moeizame middag als zevende over de streep. George Russell, Pierre Gasly en Lance Stroll verdeelden de overige punten. Nyck de Vries werd vijftiende. De AlphaTauri-coureur had aan het begin van de race de pech dat hij zijn pitstop had gemaakt kort voordat de VSC werd ingesteld en zou later vijf seconden straf krijgen voor het van de baan forceren van Kevin Magnussen. Niettemin eindigde de Nederlander op de Red Bull Ring nog voor Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda en Magnussen.

De zege in Oostenrijk is Verstappens vijfde op rij en zevende van het seizoen. Voor Red Bull Racing is het zelfs de tiende achtereenvolgende Grand Prix-overwinning, waarmee het nog maar één triomf verwijderd is van het record van McLaren uit 1988. In het kampioenschap staat Verstappen nu op 229 punten, wat er 81 meer zijn dan nummer twee in het klassement Perez er heeft. Bij de constructeurs leidt Red Bull met 377 punten, wat meer dan het dubbele is dan Mercedes, dat tweede staat, er heeft (178 punten).

Over een week racet de Formule 1 verder op het circuit van Silverstone in Engeland.

Video: Max Verstappen wint de Grand Prix van Oostenrijk

Uitslag F1 Grand Prix van Oostenrijk: