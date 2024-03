In Bahrein begint de Formule 1 aan het langste seizoen uit diens historie met maar liefst 24 krachtmetingen op de planning. Het is een aantal dat voor veel coureurs als 'ver over de limiet' wordt gezien, zoals Max Verstappen het tijdens de persconferentie onder woorden bracht. De Nederlander laat weten dat coureurs hun F1-carrières kunnen inkorten doordat er simpelweg te veel races zijn. Verstappen is er zelf een goed voorbeeld van, aangezien hij al meermaals heeft laten weten dat het huidige F1-contract - dat eind 2028 afloopt - best zijn laatste kan zijn in de koningsklasse.

Verstappen wil best langer blijven als er minder races komen

Het hangt voor een belangrijk deel met het aantal races samen. Op de vraag van Motorsport.com of hij langer in de Formule 1 zou willen als het aantal races weer omlaag gaat, reageert Verstappen: "Absoluut." In de praktijk weet hij echter ook dat zo'n scenario zeer onwaarschijnlijk is door het geld dat met iedere Grand Prix gemoeid gaat. Het maakt het aantal races in de Formule 1 een struikelblok. "Dat heeft te maken met de kwaliteit van het leven in het algemeen. Op een gegeven moment denk ik dat je er gewoon een beetje klaar mee bent. Het racen zelf is leuk, maar alles eromheen met het reizen en met de marketingdagen, op een gegeven moment vreet dat aan je. Dan maakt het ook niet uit wat je verdient. Uiteindelijk gaat het er meer om dat je gelukkig bent met wat je doet."

Verstappen benadrukt dat het laatste aspect nu nog wel het geval is, maar dat het in de toekomst kan veranderen. "Als je opstaat, dan moet je honderd procent kunnen geven. Op dit moment is dat geen probleem, maar op een gegeven moment heb je het ook wel gezien hier. Elke keer als ik aankom, dan wil ik winnen en wil ik het beste eruit halen. Maar ik heb niet zoiets ‘ik moet hier blijven totdat ik acht keer wereldkampioen ben’. Dat heb ik niet. Ik heb veel dingen waar ik voor de toekomst mee bezig ben, buiten de Formule 1." Op de vraag of Verstappen dan liever een huismus wil worden, lacht hij: "Maar dat ben ik altijd al geweest. Iedereen is anders en vanaf mijn achtste of negende leef ik al volgens een vol schema. Of een gegeven moment ga je denken 'is dit het nog wel waard om 24 raceweekenden per jaar van huis te gaan, plus simulatordagen en de marketingdagen'. Dat zijn dingen die je als coureur niet heel leuk vindt, maar die je natuurlijk doet omdat het erbij hoort. Maar op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee."

"Aantal titels maakt niet uit voor hoe ik verder leef"

Waar bijvoorbeeld Lewis Hamilton nog wel doorgaat in een poging een achtste wereldtitel te pakken, geeft Verstappen aan dat hij er anders tegenaan kijkt. "Ik ben al heel blij met wat ik heb gepresteerd in de Formule 1. Ik hoef niet te blijven voor de prestaties. Ik heb al meer neergezet dan dat ik ooit had kunnen dromen." Als in het gesprek met de Nederlandse pers wordt opgemerkt dat hij in essentie wel de kwaliteiten heeft om zeven of acht wereldtitels te pakken en om daarmee de succesvolste coureur aller tijden te worden, luidt de reactie: "Maar als je eenmaal stopt met racen, dan maakt het niet meer uit of je drie keer, vijf keer of zeven keer wereldkampioen bent geworden. Voor hoe ik verder leef, maakt dat niet uit. Het gaat mij er ook niet om dat ik word herinnerd als iemand die minimaal drie keer wereldkampioen is geworden. Als je eenmaal stopt met de Formule 1, dan is het boek voor mij dicht en dan is het klaar. Dan maakt het mij niet uit wat andere mensen daarvan vinden."

Het komt ook doordat Verstappen nog andere doelen in de autosport heeft, zoals het winnen van de 24 uur van Le Mans. Het zou in essentie ook tijdens zijn Formule 1-carrière kunnen door slechts enkele WEC-races mee te pakken, maar dat ziet Verstappen op dit moment niet meteen zitten. "Nee, want ik weet dat ik me daar toch aan ga storen. Als je er niet fulltime mee bezig bent, dan kan ik het voor mijn gevoel niet serieus genoeg nemen. Het is dan honderd procent of niet." Wat betreft honderd procent herhaalt hij dat zijn hart qua vervolgstap meer bij endurance ligt dan bij pakweg IndyCar. "Op dit moment wel. Ik wil gewoon de leuke dingen doen. Ik zeg niet dat IndyCar niet leuk is, maar als je die races op ovals kijkt... De rest is allemaal prima, maar ik ben gewoon niet zo'n fan van ovals."