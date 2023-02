De kop is eraf wat betreft de eerste collectieve Formule 1-actie van 2023. Om 8.00 uur Nederlandse tijd ging op het Bahrain International Circuit een driedaagse test van start; de enige serieuze oefenmogelijkheid die de teams hebben voor over een week het nieuwe F1-seizoen van start gaat met de Grand Prix van Bahrein.

Max Verstappen kende met de Red Bull RB19 een vliegende start van de testdagen in Bahrein. De Nederlander ging voor de lunchpauze 71 keer de baan rond en klokte op de C3-band een 1.32.959, waarmee hij de snelste was voor de break én een seconde rapper dan de snelste tijd die vorig jaar tijdens de eerste testdag in Bahrein werd gereden. Dit terwijl de voorgeschreven veranderingen aan de vloer naar schatting een halve seconde verlies aan rondetijd opleverden. Na de onderbreking ging Verstappen verder met waar hij gebleven was. De Limburger was de eerste coureur die de honderd ronden aantikte en scherpte de snelste tijd halverwege de middag aan tot 1.32.837, wat inclusief een wijde exit was bij de laatste bocht. Met die tijd bleef Verstappen, die een ontspannen indruk maakte, de rest van de dag bovenaan staan, terwijl hij met 157 ronden in totaal ook nog bijzonder productief was.

Ook Nyck de Vries kwam tijdens de eerste testdag in actie. De coureur uit Friesland stapte na de lunchpauze in de AlphaTauri AT04, nadat teamgenoot Yuki Tsunoda de test had afgetrapt voor het team uit Faenza. De Vries werkte 85 ronden af en had 1.34.559 als beste tijd, waarmee hij de dag als dertiende afsloot. Hij was daarmee iets meer dan een tiende sneller dan Tsunoda, die 1.34.671 had gereden en aan het einde van de dag vijftiende stond.

Ferrari-coureur Carlos Sainz klokte in de ochtendsessie de tweede tijd met 1.33.253. De Spanjaard, die na zijn lunch de SF-23 moest afstaan aan teamgenoot Charles Leclerc, bleef met zijn tijd tot diep in de middag tweede. Vijftig minuten voor het zwaaien van de vlag - de zon was al een tijdje onder - legde Fernando Alonso echter beslag op de tweede positie in de tijdentabel door met de Aston Martin op verse C3-banden 1.32.866 te rijden, waarmee hij slechts 0.029 langzamer was dan Verstappen. Kort nadat Alonso zijn momentje had gepakt, kwam Leclerc tot 1.33.267, waarmee hij achter Sainz plaatsnam op P4. De Monegask voegde in de middag 64 ronden toe aan de 72 die zijn teammaat aan het begin van de dag had gereden, waarmee het totaal van de Scuderia 136 bedroeg.

Bij McLaren ging in de middag veel tijd verloren doordat de kappen over de voorwielen niet goed vastzaten. Lando Norris had halverwege de middagsessie nog maar vijf ronden gereden, maar zou - nadat de monteurs de wheel fairings met behulp van tape en heteluchtpistolen verder hadden verstevigd - uiteindelijk nog tot 40 ronden te komen. Een kwartier voor het einde van dag had Norris ook nog een aardig tempo te pakken. Hij ging rond 1.33.462, waarmee hij naar de vijfde stek in de tijdenlijst klom.

Lewis Hamilton kwam met de zwarte - of eigenlijk vooral kale - Mercedes tot 1.33.508, wat de zesde tijd van de dag was. Williams-rijder Alexander Albon volgde met de zevende tijd, terwijl Zhou Guanyu zijn Alfa Romeo naar de achtste tijd bracht. Zij kwamen alleen in de ochtend in actie, net als George Russell, die goed was voor de negende tijd van de dag. Williams-rookie Logan Sargeant liet in de middag de tiende tijd noteren, waarmee het team uit Grove kan terugkijken op een geslaagd begin van de test. De bij Haas teruggekeerde Nico Hülkenberg klokte in de ochtend de elfde tijd. De Duitser was met 1.34.424 zes tienden sneller dan collega Kevin Magnussen, die onderaan eindigde door in de middag niet verder te komen dan 1.35.087.

Bij Aston Martin was er kort na de start van de testdag wat oponthoud. Felipe Drugovich, die donderdagochtend inviel voor de geblesseerde Lance Stroll, kwam kort na het uitrijden van de pits tot stilstand door een sensorprobleem bij de ECU. De Braziliaan veroorzaakte hiermee een vroege code rood. Dit bleef echter de enige rode vlag van de dag, waarmee het - geholpen door de stabiele reglementen - met de betrouwbaarheid van de nieuwe auto’s over het algemeen wel snor lijkt te zitten.

Vrijdag om 8.00 uur Nederlandse tijd gaat het testen in Bahrein verder. Sergio Perez, de enige coureur die nog niet in actie is gekomen tijdens de test doordat Verstappen als enige een volledige dag reed, neemt dan de ochtendsessie voor zijn rekening bij Red Bull, alvorens het stuur aan zijn teamgenoot over te dragen voor de middag. De Vries komt vrijdag eveneens na de lunchpauze in actie.

Uitslag eerste F1-testdag Bahrein:

Video: Max Verstappen snelste op openingsdag F1-test