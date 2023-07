Max Verstappen pakt zesde F1-zege op rij: "Maar die McLarens waren snel!"

Voor het vijfde raceweekend op rij mocht Max Verstappen vanaf de eerste plek op de grid vertrekken. Ditmaal vond hij een ongewone klant aan zijn zijde op de eerste startrij: Lando Norris in de eerste McLaren, met teamgenoot Oscar Piastri er schuin achter. Volgens Helmut Marko kon het duo in de chromen livery perfect als buffer voor Verstappen fungeren, al moest de Nederlander daarvoor wel de leiding zien te behouden bij de start. Bij het doven van de lichten kwam Verstappen echter niet goed van zijn plek op mediums. Norris sloeg meteen toe en ook de lovenswaardig goed rijdende Piastri keek aan de binnenkant, hetgeen hij richting Copse Corner nogmaals zou doen.

"Verschrikkelijk slechte start, maar Lando was aardig voor me"

"We hadden een verschrikkelijk slechte start, dus we moeten nog eens goed bekijken waarom dat zo was. Ik heb donderdag wat driften gedaan voor een marketingdingetje en het voelde alsof ik dat bij de start weer aan het doen was", lacht Verstappen meteen na afloop van de race. "Dat was natuurlijk niet goed, of eigenlijk was het gewoon heel slecht. Daar moeten we nog wel verder naar kijken, aangezien de starts in de voorbije weken juist veel beter gingen. Gelukkig was Lando heel aardig voor me en ging hij het gevecht niet echt aan, al kwam hij daarna nog wel weer terug in de DRS."

Dat laatste gebeurde nadat Verstappen in ronde vijf weer orde op zaken had gesteld met een DRS-inhaalactie op Wellington Straight. "Maar zelfs daarna was Lando, of eigenlijk waren beide McLarens, nog heel erg snel. Ik had echt wel een paar ronden nodig, maar toen ik er eenmaal voorbij was, kon ik wel iets van een gat trekken." Eenmaal aan de leiding kon Verstappen de race inderdaad controleren, al liet hij meermaals via de boordradio weten: "De wind maakt het lastig." Desondanks bouwde Verstappen zijn voorsprong gestaag uit en kon hij net als Norris zijn enige pitstop van de dag tijdens de (eerst nog virtual) safety car-fase maken.

"Maar na die safety car-fase hadden we het alsnog wat lastig op de zachte band, om die in leven te houden zeg maar. Daardoor bleef het gat ook maar drie à drieënhalve seconden. Ik ben natuurlijk erg blij om weer te hebben gewonnen en elf overwinningen op rij voor het team is natuurlijk ook fantastisch, maar vandaag was zeker niet zo eenvoudig", concludeert de man die nu bijna honderd punten voorsprong heeft in het WK op Sergio Perez. "Dat het gat met McLaren aan het eind van de race zo klein bleef, laat ook al zien dat Lando erg snel was. Hij heeft heel goed gereden vandaag", sluit Verstappen af met een compliment voor de jonge Brit, die de eerste podiumnotering in zijn thuisrace mocht noteren. Het is voor Norris zijn zevende bezoekje aan het ereschavot in totaal geweest.