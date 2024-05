Max Verstappen: "Red Bull voelt als kart in Monaco, alsof ik geen ophanging heb"

Max Verstappen heeft tijdens de cruciale kwalificatie in Monaco genoegen moeten nemen met P6, waardoor hij zondag vanaf de derde startrij moet vertrekken. Tijdens de mediadag in Monaco noemde hij het raceweekend in het prinsdom 'de eerste echte test' voor Red Bull op dit type circuit, nadat hij de kerbs, hobbels en langzame bochten vorig jaar als zwakke plekken had aangeduid. Red Bull Racing heeft afgelopen winter hard gewerkt om die dingen aan te pakken, maar vrijdag concludeerde Verstappen dat de Red Bull-auto nog altijd 'als een kangoeroe' over het stratencircuit sprong. Hij voegde er meteen aan toe dat de ongemakken met set-up veranderingen ook niet te verhelpen zouden zijn.

Exact die conclusie trekt Verstappen ook na afloop van de kwalificatie in het prinsdom: "We hebben qua afstelling heel veel geprobeerd met de auto, maar niets maakte het beter. Dan zit je simpelweg vast met wat je hebt en kun je niets meer doen. We probeerden het natuurlijk nog wel te optimaliseren, maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. Je zag het ook aan de tweede sector, daar zijn we zo slecht", laat Verstappen in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik kan geen kerbs aanraken, aangezien de auto daar veel te onrustig van wordt en we dan meteen heel veel rondetijd verliezen."

"Pérez normaal goed op stratencircuits, zijn positie zegt al genoeg"

"We hebben alles geprobeerd om de auto minder stijf te maken, maar onze auto voelt net als een kart. Het is alsof ik zonder ophanging rijd. We springen alle kanten op en de auto vangt niets op van de kerbstones, de hobbels of camberveranderingen. Het aantal keren dat ik in de laatste bocht bijna de muur in vloog, is ongelooflijk", geeft de drievoudig wereldkampioen aan dat de Red Bull-auto nog steeds zeer instabiel is op stratencircuits.

Waar hij de muur niet raakte in de laatste bocht, kwam zijn laatste run wel vroegtijdig ten einde toen hij de vangrails bij het uitkomen van Sainte-Dévote raakte: "Ik push volop, maar de auto is gewoon super tricky. Richting bocht 1 ging ik over de hobbels en ineens brak die weer uit. Ik maakte niet echt een fout, maar qua balans zit onze auto gewoon op zo'n dunne lijn. Ik probeerde om de problemen heen te rijden, maar de auto was gewoon erg lastig onder controle te houden." P6 is volgens Verstappen dan ook een normale afspiegeling van de feiten, ook kijkende waar teamgenoot Sergio Pérez staat. "Ik was eerlijk gezegd best verbaasd dat we er tijdens de eerste delen van de kwalificatie nog zo dichtbij zaten, maar misschien hadden anderen toen nog geen goed rondje aan elkaar geknoopt. Het is altijd als, als, als, maar ik ben niet teleurgesteld in mijn ronden of met de poging om nog meer te vinden. Kijk waar we staan, we zijn zesde en achttiende... Normaal gesproken is Checo erg goed op stratencircuits, dus het zegt al genoeg dat hij in die positie zit. Ik kan eigenlijk niet teleurgesteld zijn met P6, het is gewoon wat het is."

Fundamenteel zwakkere plekken van de Red Bull-auto

De conclusie van Verstappen is dat Red Bull de zwakke punten van vorig jaar (nog) niet heeft aangepakt. "Dit is niet nieuw. We hebben deze problemen al sinds 2022, al hadden we de voorbije twee jaren nog een snellere auto [dan de rest]. Daardoor werd het nog gemaskeerd met de tijd die we wonnen in bochten, waar de kerbstones geen beperkende factor zijn. Maar nu iedereen dichterbij komt, dan valt het op als je zelf de zwakke punten niet verbetert. Dat zien we dit weekend." Verstappen houdt er rekening mee dat het ook op andere circuits een rol gaat spelen, waarbij de gedachten al snel naar Singapore gaan. "Het is een fundamenteel probleem, waardoor dit niet binnen een paar weken is opgelost. Zo'n circuit is voor ons het slechtste scenario. Het is eigenlijk nog precies net zo, dus hetzelfde als in 2022 en 2023."