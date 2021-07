Verstappen slaat toe bij start: "Maar maakte me zorgen over remmen"

Verstappen kwalificeerde zich vrijdag als tweede, nadat hij worstelde met overstuur in Q3. De Nederlander baalde nadien flink van het missen van de eerste startplek, maar stelde zaterdag snel orde op zaken. Met extreem warme remmen wist hij als een speer uit de startblokken te komen en P1 over te nemen. Lewis Hamilton probeerde nog terug te slaan, maar kwam bedrogen uit. Nadien controleerde Verstappen de race op weg naar opnieuw een pole-position.

Waar Hamilton vrijdag bijzonder euforisch was na zijn snelste ronde in de kwalificatie, reageert Verstappen een dag nadien eerder koeltjes. "Het klonk een beetje raar om na de race te horen dat dit pole-position oplevert, maar we pakken het natuurlijk graag mee", lacht de Nederlander. "Het is hier lastig inhalen, maar gelukkig hadden we een goede start." Die start had nog wel wat voeten in aarde, aangezien de vlammen uit zijn remmen kwamen. "Mijn remmen stonden behoorlijk in de fik. Een klein beetje is niet erg, maar dit was toch vrij serieus. Ik keek in mijn spiegels naar die mannen achteraan en dacht alleen maar 'schiet een beetje op' op weg naar de grid", laat de Limburger aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Ik zag mensen foto's nemen van mijn brandende remmen, zij hebben in ieder geval mooie plaatjes."

Hoe dan ook: de eerste klap bij de start is in het restant een daalder waard gebleken. "In de eerste ronde had ik een mooi gevecht met Lewis en daarna probeerde ik mijn eigen tempo te rijden. Je kon wel zien dat we elkaar enorm pushen, aan het eind van de race zaten er behoorlijk veel blaren op de band. Dat moesten we echt managen, maar aan het eind van de rit ben ik natuurlijk blij met drie WK-punten." Het betekent dat Verstappen zijn voorsprong heeft uitgebouwd tot 33 punten.

Mercedes beduidend sneller op rechte stukken

De enorme bandenslijtage laat eveneens zien dat coureurs de limiet meer (kunnen) opzoeken tijdens een sprintrace. "We starten zo'n korte race natuurlijk met minder brandstof, dan kunnen we deze auto's echt iedere ronde pushen in de snelle bochten. Het was het erg zwaar voor de banden, al gold dat voor iedereen." Zondag zal bandendegradatie eveneens een rol spelen, net als het verschil in topsnelheid. Mercedes rijdt op Silverstone met minder downforce en dat is te zien aan het feit dat Hamilton beduidend sneller is op de rechte stukken. "Dat is zo, al kunnen we er niets meer aan veranderen. We mogen de auto namelijk niet aanraken [onder parc fermé]. Wij zijn iets sneller in de bochten en moeten zorgen dat het morgen ook zo is."

Het enorme verschil in afstelling is indirect een gevolg van het bijzondere weekendformat in Silverstone en het feit dat auto's na één uur training al onder parc fermé vallen. "Dat verschil in topsnelheid komt inderdaad doordat je slechts één training hebt en daarna niets meer aan de auto mag doen. Dat maakt het allemaal een beetje lastig, al moeten we het er nu mee doen en denk ik dat het morgen alsnog wel een interessant gevecht gaat worden."