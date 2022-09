Verstappen krijgt na zegereeks opnieuw hogere rating in F1 22

Gameontwikkelaars EA Sports en Codemasters brachten F1 22 in juli uit en zoals ieder jaar krijgen de coureurs een rating, die wordt gebaseerd op hun ervaring, race craft, bewustzijn op de baan en hun snelheid. Deze rating is vooral van belang in de carrièremodus en in MyTeam, waarin spelers aan de slag kunnen gaan met hun eigen F1-team. EA en Codemasters geven deze ratings vrijwel iedere maand een update, waarbij aanpassingen gedaan worden op basis van de verrichtingen van de coureurs in de echte wereld.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat de rating van Max Verstappen bij de meest recente update opnieuw omhoog is gegaan. De Red Bull Racing-man is inmiddels vijf races ongeslagen en staat nu op een beoordeling van 96, terwijl dat een 94 was toen de game uitkwam. Ten opzichte van de eerste ronde met aanpassingen, die tijdens de zomerstop plaatsvond, is Verstappens rating met één gestegen. Ook Charles Leclerc zag zijn beoordeling met één stijgen tot 92, waarmee hij achter Verstappen en Lewis Hamilton (nog altijd 94) de derde hoogste rating heeft. George Russell moest één punt inleveren en staat nu op 91 punten, terwijl Fernando Alonso (+1) en Lando Norris na de nieuwste update een rating van 90 hebben.

De grootste veranderingen zien we echter bij de Alfa Romeo-coureurs. Valtteri Bottas had na de laatste update een rating van 86, maar heeft nu maar liefst drie punten moeten inleveren. Met 83 staat de Fin nog altijd gedeeld tiende van alle coureurs. Zijn teamgenoot, Zhou Guanyu, maakte de grootste sprong vooruit. Hij kreeg er drie punten bij na zijn sterke optreden in Monza en heeft nu een rating van 78. Ook Carlos Sainz, Pierre Gasly, Mick Schumacher en Yuki Tsunoda zagen hun beoordeling licht stijgen, terwijl Daniel Ricciardo en Nicholas Latifi allebei twee punten inleverden. Ook voor Sergio Perez en Kevin Magnussen was er een lichte daling van hun rating.

Overzicht coureursratings F1 22 na update 26 september

Coureur Team Rating 26 september Rating 22 augustus Rating 1 juli Max Verstappen Red Bull Racing 96 95 94 Lewis Hamilton Mercedes 94 94 94 Charles Leclerc Ferrari 92 91 92 George Russell Mercedes 91 92 90 Fernando Alonso Alpine 90 89 89 Lando Norris McLaren 90 90 90 Carlos Sainz Ferrari 89 88 87 Sergio Perez Red Bull Racing 87 88 88 Sebastian Vettel Aston Martin 85 85 85 Pierre Gasly AlphaTauri 83 82 84 Valtteri Bottas Alfa Romeo 83 86 88 Alexander Albon Williams 82 82 82 Daniel Ricciardo McLaren 82 84 83 Esteban Ocon Alpine 82 82 83 Kevin Magnussen Haas 80 81 81 Lance Stroll Aston Martin 80 80 80 Mick Schumacher Haas 80 79 77 Zhou Guanyu Alfa Romeo 78 75 70 Yuki Tsunoda AlphaTauri 77 76 78 Nicholas Latifi Williams 67 69 70