Verstappen: "Dit moeten we koesteren, maar verwacht geen wonderen"

Het draaiboek lag alweer klaar voor deze zondagmiddag. Mercedes zou andermaal de lakens uitdelen en de concurrentie om de kruimels laten vechten. Alhoewel vechten? Op basis van de voorbije weken zou Verstappen afgetekend derde moeten worden, in niemandsland. Maar het liep allemaal anders, geholpen door de omstandigheden en een lovenswaardig staaltje bandenmanagement trok Verstappen tot verrassing van velen aan het langste eind.

Het is een mooie opsteker voor Red Bull en blijkt voor onder meer Helmut Marko reden tot optimisme. Verstappen blijft zelf echter met beide benen op de grond en wil nog niet over een titelstrijd of structurele verbetering praten. "We hebben een goede dag achter de rug en moeten daar heel blij mee zijn. Maar tegelijkertijd moeten we realistisch blijven. We komen in de kwalificatie nog steeds tekort, dat moeten we eerst zien op te lossen", aldus Verstappen na afloop van de race tegenover onder meer Motorsport.com.

"Daar komt bij dat we in Barcelona weer hardere banden zullen gebruiken. Vorige week hebben we al gezien dat we op die hardere banden nog steeds achter liggen, ik verwacht dus geen wonderen", blijft de Limburger nuchter. "Ik weet wel dat Barcelona een zwaar circuit is voor de banden, maar met de hardere banden die we gaan gebruiken kun je alsnog behoorlijk pushen. Veel harder dan vandaag in ieder geval." Het maakt dat het belangrijkste voordeel van deze zondag waarschijnlijk wegvalt. "Wij hadden vandaag maar weinig problemen met de banden en een goede balans in de auto. Met zulke zachte banden, veel druk op de banden en hoge temperaturen kan dat net het verschil maken. Maar op de banden die we normaal het hele jaar gebruiken, kun je makkelijk een éénstopper doen en dan komen we nog altijd snelheid tekort."

Die laatste woorden duiden op het structurele verschil met Mercedes. Dat gat is er volgens Verstappen nog steeds en valt ook niet zomaar weg te poetsen. "Het wordt erg lastig om het gat met Mercedes dit jaar nog helemaal te dichten. Als we voor alle andere races weer met een meer conservatieve bandenkeuze te maken krijgen, dan wordt ook weer lastiger voor ons. Dan krijgt niemand in deze mate met blaarvorming te maken en hoeven ze bij Mercedes ook minder te 'managen'. Maar goed, zoals ik al zei: we moeten hier eerst van genieten en dan zien we het in Barcelona wel weer."

VIDEO: Hoe Red Bull de RB16 tot een gevreesd strijdwapen probeert te maken