In Bahrein was duidelijk dat Red Bull met de RB19 over een dominante auto beschikte. Max Verstappen won de eerste race van het seizoen met overmacht, maar in Saudi-Arabië zat het in de kwalificatie tegen. Door problemen met de aandrijflijn moest hij vanaf de vijftiende plaats beginnen en hoewel hij alsnog tweede werd, won teamgenoot Sergio Perez. Vervolgens ging in Australië de zege naar Verstappen terwijl Perez weer in Azerbeidzjan won. Zo gingen de teamgenoten gelijk op na de eerste vier races en blaakte de Mexicaanse coureur van het zelfvertrouwen.

In Miami volgde opnieuw een tegenvaller voor Verstappen. Zijn eerste run was allesbehalve perfect en zijn tweede en laatste run in Q3 moest hij opgeven vanwege de crash van Charles Leclerc. Zodoende moest hij de negende startplaats op de grid opzoeken, maar wat volgde was een ijzersterke race. Polesitter Perez leek de beste kaarten in handen te hebben, maar zag toe hoe Verstappen steeds dichterbij kwam en hem uiteindelijk zelfs inhaalde in bocht 1. Het bleek een grote dreun te zijn voor Perez, die daarna aan een teleurstellende reeks begon en zijn titelkansen zag slinken.

In Lion Unleashed 3 van Viaplay blikt Verstappen terug op die race, een die volgens hem van belang was voor het kampioenschap. "Het was een goede race", zegt Verstappen. "Natuurlijk was ik niet blij met de kwalificatie, maar vanaf P9 concentreerde ik me vooral op het uit de problemen blijven om daarna de weg naar voren in te zetten. Het was voor het kampioenschap erg belangrijk om die race te winnen", stelt de drievoudig wereldkampioen. "Ik had gedurende die race een heel goed gevoel in de auto."

Hoewel hij met deze inhaalrace indruk maakte, ziet Verstappen het ook weer niet als een uitzonderlijke prestatie. "Ik zou niet zeggen dat het een masterclass was", benadrukt de Red Bull-coureur. "Dit soort prestaties zouden voor mij de norm moeten zijn, dat is wat ik wil laten zien. Dat is natuurlijk soms wat makkelijker dan andere keren, maar ik wist dat toen ik over de finishlijn reed, dat dit een ongelooflijke, maar ook een belangrijke zege was", besluit de 26-jarige Limburger.