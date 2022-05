Verstappen: "Zege in Monaco kwam vorig jaar als een opluchting"

Max Verstappen en de Grand Prix van Monaco was voorafgaand aan de editie van vorig jaar nog niet echt een gelukkig huwelijk. De Limburger noteerde er twee uitvalbeurten en een vierde stek als beste resultaat. In 2021 volgde de gang naar het wereldberoemde podium en mocht hij ook meteen de meest felbegeerde plek innemen. Verstappen wist met de RB16B te winnen in zijn woonplaats en de meeste prestigieuze race van de Formule 1-kalender op zijn palmares bij te schrijven.

"Mijn historie in Monaco was niet zo goed totdat ik er vorig jaar wist te winnen. Het was een enorme opluchting toen ik over de streep kwam, ik was bijzonder blij om die race eindelijk te winnen", aldus de regerend wereldkampioen. Het geeft ook vertrouwen voor de aankomende uitgave, al weet Verstappen dat garanties in Monaco niet bestaan. "Het Monaco-weekend is altijd erg hectisch, maar wel speciaal. De kwalificatie is natuurlijk van cruciaal belang."

Inhalen is in de voorbije jaren schier onmogelijk gebleken en ondanks dat het technisch reglement op de schop is gegaan, verwachten coureurs op dat vlak weinig verandering. Zaterdag moeten de rijders dus op hun best zijn, weet Verstappen eveneens. "Het is een old school circuit en alles is hier bijzonder smal. De hartslag gaat daardoor behoorlijk omhoog. Je zit continu op de limiet, dit is een zeer speciaal circuit om met een F1-auto over te rijden."

Verstappen mag dat bijzondere circuit zoals bekend betreden met een voorsprong van zes punten op Charles Leclerc. De titelverdediger heeft een achterstand van 46 punten die hij na de Australische Grand Prix had, omgebogen, maar ook in dat opzicht blijft hij nuchter: "Checo en ik werken goed samen. Natuurlijk is het geweldig dat we het coureurs- en constructeurskampioenschap momenteel leiden, maar er kan nog extreem veel gebeuren. Dat hebben we dit jaar ook al wel gezien", duidt Verstappen op de vele plottwists die het jonge Formule 1-seizoen al heeft gehad.