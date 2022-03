Verstappen zeer tevreden na vrijdag in Bahrein: "Auto voelt erg goed"

Na zes dagen testen was het vrijdag eindelijk zover: de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Max Verstappen trapte dat seizoen nog voorzichtig af met een vijfde tijd in de eerste training, al moet daarbij aangetekend dat de wereldkampioen zijn persoonlijke toptijd op mediums noteerde. In de tweede training, toen de omstandigheden meer op de kwalificatie leken, besloten de Limburger en Red Bull iets meer van hun potentie te tonen. Verstappen begon weer op mediums, maar toen de softs halverwege de sessie onder zijn RB18 kwamen, liet hij de klok stoppen op 1.31.936.

Het bleek genoeg voor de snelste tijd van de dag, 0.087 van een seconde sneller dan Charles Leclerc en ruim een seconde voor Lewis Hamilton op P9. Het geeft aan dat Red Bull een prima vrijdag achter de rug heeft en met vertrouwen naar de eerste kwalificatie van het jaar kan toewerken. "De auto voelt goed aan", bevestigt Verstappen. "We hebben hier natuurlijk al getest en daardoor zit je automatisch in een beter window om mee te beginnen. Maar ja, het voelt goed aan. De nieuwe onderdelen werken allemaal goed, dus het is eigenlijk een probleemloze dag geweest. Daar ben ik erg blij mee", aldus Verstappen achter de Red Bull-garage op het Bahrain International Circuit.

'Ferrari pusht hard, maar dat maakt het juist leuk'

Gevraagd hoe de RB18 in korte en lange runs aanvoelt, meldt een zichtbaar opgewekte Verstappen: "Erg goed in allebei. Wat er in korte runs nog een beetje mist, probeer je te corrigeren in de lange runs, maar de auto reageert overal goed op. Daar ben ik erg blij mee, al pusht Ferrari wel erg hard. Ze zitten dichtbij, maar dat maakt het juist leuk." In een eerder stadium heeft Verstappen ook al aangegeven dat een terugkeer van de Scuderia op de voorposten goed voor de Formule 1 zou zijn. Met zes verschillende teams in de top-tien lijkt het veld sowieso competitief. "Dat is wat iedereen graag wil. En naarmate we verder in het seizoen komen, komt het volgens mij nog dichter bij elkaar."

Dat zijn echter zorgen voor later, eerst maar eens de kwalificatie in Bahrein afwerken. Begint Red Bull daar als favoriet aan? "Nou ja, we moeten eerst nog even afwachten tot iedereen de motor morgen volledig open draait." Dat laatste is ook het geval voordat Verstappen conclusies wil trekken over Mercedes. Hij focust zich veel liever op zijn eigen team en concludeert dat daar alles crescendo gaat. Daar komt bij dat Red Bull nog iets in de tank heeft voor als het morgen en zondag echt om de knikker gaat. "Maar dat geldt voor iedereen. Niemand heeft nog in kwalificatiemodus gereden."