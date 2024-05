Hoe Verstappen tot zaterdagse dubbel in Miami kwam, Red Bull dient Wolff van repliek

Max Verstappen heeft zaterdag in Miami zowel de sprintrace gewonnen als ook pole voor de echte Grand Prix gegrepen. Desondanks is het een dag met twee gezichten voor de wereldkampioen geweest. Zo was hij tijdens de sprintrace nog niet tevreden over de balans en is de afstelling nadien omgegooid. Het maakte het gevoel in de auto beter, al liet Verstappen na afloop weten dat het door de lay-out, het warme weer en de banden nog altijd lastig is om een goed rondje aan elkaar te knopen in Miami. Bovendien hadden Verstappen en Carlos Sainz liever een andere bandenkeuze van Pirelli gezien om de race tactisch interessanter te maken dan de voorspelde eenstopper. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid tijdens een nieuwe F1-update, net als Red Bull-sportchef Oliver Mintzlaff die reageert op de flirts van Toto Wolff met Verstappen, het agressieve rijgedrag van Kevin Magnussen tijdens de sprintrace en Fernando Alonso die van mening is dat stewards de nationaliteit laten meewegen in hun keuzes.

