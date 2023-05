Verstappen wil zaterdag al pieken in Monaco: "Inhalen bijna onmogelijk"

De Formule 1-coureurs kregen afgelopen weekend onverwachts rust. De Grand Prix van Emilia-Romagna stond op het programma, maar vanwege noodweer en de daaropvolgende wateroverlast zorgden ervoor dat er een streep door het evenement ging. Toch zat Max Verstappen vorig weekend niet helemaal stil. Op zijn initiatief werd een nieuwe ronde van Real Racers Never Quit verreden in de game iRacing. In de vier virtuele races op Imola wist de Red Bull Racing-coureur één zege op te eisen. Na de virtuele avonturen wordt het vizier nu echter gericht op de Grand Prix van Monaco.

"Ik kijk ernaar uit om deze week weer te gaan racen. Het annuleren van Imola was de juiste keuze en ik weet dat het geen eenvoudig besluit was, maar sommige dingen zijn belangrijker dan racen. Dat was hier zeker het geval", blikt Verstappen nog kort terug op het besluit om de race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari te annuleren. Na een week extra rust kan de Nederlander gewoon in woonplaats Monaco blijven, want vanaf vrijdag mag hij zijn RB19 door de straten van het prinsdom sturen in wat de zesde race van het F1-seizoen 2023 wordt. Verstappen leidt vooralsnog het kampioenschap na drie zeges in vijf races en wordt op de voet gevolgd door teamgenoot Sergio Perez, met wie hij in Miami in een rechtstreeks duel afrekende.

Red Bull is dit seizoen tot nu toe met afstand het sterkste team, dat tot nu toe alle Grands Prix én de enige sprintrace wist te winnen. Wel is uit de eerste vijf raceweekenden gebleken dat de RB19 vooral in racetrim een grote marge heeft, terwijl het gat in de kwalificatie een stuk kleiner is. Met het bijzonder krappe stratencircuit van Monaco op komst weet Verstappen dat er nu eigenlijk op zaterdag al gepiekt moet worden. "Vooruitkijkend naar Monaco is de kwalificatie zo belangrijk dat we ervoor moeten zorgen dat we in die sessie zo sterk mogelijk zijn. Het circuit in Monaco is heel smal, nog meer dan andere stratencircuits. Een perfecte kwalificatieronde rijden is hier extreem moeilijk, maar tegelijkertijd ook heel spannend. De race is vaak vooral afhankelijk van de strategie, want inhalen is bijna onmogelijk. En natuurlijk woon ik in Monaco, dus het is fijn om tijdens het Grand Prix-weekend iedere avond naar huis te gaan."