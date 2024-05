Verstappen reageert op uitspraken Brown: "Probeert de boel op te stoken"

De aankondiging van Adrian Neweys vertrek bij Red Bull Racing was tijdens de Grand Prix van Miami een belangrijk gespreksonderwerp, ook bij de concurrentie. Zo liet Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, optekenen dat dit het eerste dominosteentje is dat valt bij Red Bull en dat hij steeds meer sollicitaties zag binnenkomen van mensen die nu nog bij de regerend constructeurskampioen werken. Het zijn uitspraken waar Max Verstappen wel begrip voor kan opbrengen, maar waar hij tegelijkertijd ook helemaal niets mee kan.

"Hij wil de boel een beetje opstoken. Als team kunnen we niets met dergelijke uitspraken", vertelt Verstappen, die zich aansluit bij de conclusies van zijn teambaas Christian Horner. De Brit verklaarde al dat het onvermijdelijk is dat andere F1-teams gebruik willen maken van de situatie bij Red Bull, waar het de afgelopen maanden al onrustig was. "Vanuit Browns oogpunt begrijp ik het natuurlijk wel, want iedereen probeert onze mensen aan te trekken en dat is ook heel normaal in de wereld van de Formule 1. Ik ben er echter niet echt in geïnteresseerd. Ik lees de koppen, maar ik klik er niet eens op."

Verstappen ligt zelf tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar is mede door de onrust de afgelopen tijd ook in verband gebracht met een vertrek. Er gaan ook geruchten dat diverse andere medewerkers van Red Bull bezig zijn met een mogelijk vertrek uit Milton Keynes, al weet de drievoudig wereldkampioen dat de sleutelfiguren allemaal voor langere tijd vastliggen. Toch erkent Verstappen dat het niet uitgesloten is dat meer mensen alsnog vertrekken, doordat menselijke aspecten ook een rol spelen en langlopende contracten geen garantie zijn dat mensen dat contract ook uitdienen.

"Je kunt niets garanderen in het leven. Het kan ook gebeuren dat ik morgenochtend niet meer wakker word, dus uiteindelijk weet je dingen nooit helemaal zeker", aldus Verstappen, die beseft dat personeel een andere keuze kan maken als zij zich niet helemaal meer op hun plek voelen. "Natuurlijk worden er veel overeenkomsten gesloten, maar het draait vervolgens ook om blij zijn met je werk en waardering voelen binnen het team. Er zijn ook veel menselijke aspecten bij betrokken."