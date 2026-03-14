Max Verstappen in zak en as na F1-kwalificatie China: "Kan er niks van maken"

Het raceweekend in China is er tot nu toe een van de nodige worstelingen voor Red Bull Racing en Max Verstappen. In de sprintrace liep Verstappen een kans op punten mis door een dramatische start, waarna hij genoegen moest nemen met de negende plaats.

Na de sprint heeft Red Bull gesleuteld aan de afstelling van de RB22 van Verstappen, maar het leverde niet het gewenste effect op. Hoewel beide coureurs Q3 weer bereikten, was er met de achtste tijd voor Verstappen en de negende tijd voor Isack Hadjar opnieuw weinig reden tot juichen - zeker omdat beide coureurs een seconde langzamer waren dan polesitter Andrea Kimi Antonelli.

Max Verstappen was niet te spreken over het gevoel in de RB22. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Ook weer helemaal waardeloos", blikt Verstappen tegenover Viaplay terug op de kwalificatie. Ja, [we hebben] best wel veel veranderd, [maar het] maakt allemaal niks uit", verzucht de Nederlander. Gevraagd of het nog steeds om dezelfde problemen gaat als vrijdag - toen hij zich beklaagde over een gebrek aan balans en grip - antwoordt hij kort maar krachtig: "Ja."

Hoewel het gat naar de polesitter nu kleiner was dan in de sprintkwalificatie, was het nog altijd een uitdaging voor Verstappen om een snelle ronde te rijden. "Het is totaal niet fijn", omschrijft de 28-jarige Nederlander het rijgevoel van de RB22. "Totaal geen balans ook. Ja, ik weet ook niet wat ik er echt van moet maken. Het is gewoon ook totaal niet fijn om te rijden. En je kan er ook gewoon niks van maken eigenlijk."

Geen NLS1 voor Verstappen Racing

Na de kwalificatie was er voor Verstappen een lichtpuntje, aangezien hij dan had kunnen kijken hoe zijn Verstappen Racing het zou doen tijdens de eerste race van de Nürburgring Langstrecke-Serie (NLS). Vanwege de weersomstandigheden - het is ijzig koud, glad en mistig op de 'Groene Hel' - heeft het team echter besloten om de Mercedes-AMG GT3 terug te trekken. "Na overleg met de coureurs, engineers en de bandenpartner is besloten geen onnodige risico's te nemen", laat het team weten.

Verstappen heeft dat ook vernomen en weet dus dat hij zijn team niet in actie zal zien. Volgende week stapt Verstappen zelf in tijdens de tweede race van het seizoen. "Ja, het is slecht weer daar. Maar hopelijk is het volgende week wat beter weer", besluit de Red Bull-coureur.