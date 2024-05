Max Verstappen zag Norris komen: "Ik had geen grip meer"

Max Verstappen heeft in Emilia-Romagna de 59ste overwinning uit zijn Formule 1-carrière behaald. Het brengt zijn winstpercentage van de Nederlander op 30.7 procent van al zijn verreden races, waarmee hij Lewis Hamilton (30.4 procent) momenteel voorbij is. Desondanks moest Verstappen er op het Autodromo Enzo e Dino hard voor werken. In de eerste helft van zijn race leek de race pace nog beter dan die van McLaren en Ferrari, maar dat veranderde in de slotfase. Verstappen zag Lando Norris daarin met rasse schreden dichterbij komen en kon op de streep alleen nog maar rekenen op 0.725 seconde voorsprong. Het maakt de overwinning in Italië er eentje die zwaarbevochten is, zeker als je het weekend als geheel overziet.

"De hele race moest ik volop pushen om een gat te kunnen creëren. Op de mediums waren we best sterk, maar op de harde banden ging het een stuk lastiger. Met name in de laatste tien à vijftien ronden had ik geen grip meer en was ik enorm veel aan het glijden", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug. "Ik zag Lando komen in die laatste tien ronden en probeerde nog volle bak te gaan, maar dat is lastig als de banden niet meer werken en je toch moet pushen. Ik kon me geen enkele fout veroorloven en gelukkig hebben we die ook niet gemaakt. Ik ben superblij om hier alsnog te kunnen winnen."

Dat laatste wordt versterkt doordat het begin van het raceweekend in Imola op z'n zachtst gezegd moeizaam verliep. Verstappen vatte de vrijdagse trainingen zelf samen als 'verschrikkelijk' en sprak nadien van de grootste ommekeer in vijf à zes jaren. "We hebben enorm veel veranderd aan de auto en daardoor hadden we niet veel informatie om de race mee in te gaan. Misschien dat het daarom ook slecht ging op de harde band, maar als je ziet hoe we het raceweekend zijn begonnen, dan ben ik alsnog enorm blij om te kunnen vertrekken met pole en de overwinning."

Video: Verstappen weerstaat de druk van Norris en wint in Imola