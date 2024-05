Max Verstappen voor zachtere banden in F1: "Races tactisch interessanter"

In Miami hebben nagenoeg alle coureurs moeite gehad om hun banden in het juiste window te krijgen voor beide kwalificaties van het sprintweekend. Niemand was na afloop tevreden met de afgelegde ronden, waarbij Max Verstappen benadrukt dat het erg lastig was om de banden tijdens een vliegende ronde zowel in sector 1 als ook in sector 3 aan de praat te krijgen. "Dat komt eigenlijk door alles hier, door de baan, de banden, de auto's die we tegenwoordig hebben en doordat het zo warm is. Daardoor heb je heel weinig grip en raken de banden snel oververhit", legt Verstappen na een vraag van Motorsport.com uit. "Op dit circuit komen veel dingen samen die het lastig maken. In de langzame bochten ligt de snelheid hier echt superlaag. Dat maakt het lastig, dus in algemene zin vind ik snelle bochten fijner."

"Het maakte het onvoorspelbaar en soms best frustrerend tijdens de kwalificatie", aldus de man die uiteindelijk wel 'gewoon' de reguliere pole en ook de sprintpole wist te pakken. "Van de ene ronde naar de andere ronde doe je soms exact hetzelfde, maar toch verlies je ineens een tiende of meer. Tijdens sommige kwalificaties weet je dat je in bepaalde bochten nog iets kunt vinden, omdat het gevoel van het ene setje banden naar het andere setje precies hetzelfde zal zijn. Maar hier heb je geen flauw idee wat je van de volgende run kunt verwachten en juist dat maakt het erg lastig." Lewis Hamilton had soortgelijke ongemakken en gooit die op de banden van Pirelli. "Ik heb in mijn carrière nog nooit met banden gereden die maar zo'n klein window hebben waarin ze werken. Dat is misschien nog wel het meest frustrerende. Als het window waarin de banden werken groter is, dan weet je in ieder geval dat je grip hebt en kun je beter aan de balans van de auto werken. Dit is in ieder geval mijn minst favoriete [band]."

Zachtere banden in F1 voor meer strategische opties?

Naast de problemen over één ronde is Carlos Sainz van mening dat zachtere compounds de race interessanter kunnen maken. "Ik denk dat ze jammer genoeg iets te conservatief zijn geweest met de bandenkeuze voor deze Grand Prix. Ik heb het idee dat ze wel een stap zachter hadden kunnen gaan om er tactisch meer variatie in te brengen", betoogt de Ferrari-coureur die na dit seizoen moet vertrekken.

Verstappen blikt die visie bij navraag door Motorsport.com te delen. "Ik denk inderdaad dat ze wat voorzichtig zijn met de bandenkeuze, al hebben we nu natuurlijk wel last van oververhitting. Maar ik zou graag meer races zien die een twee- of driestopper zijn. Dat is volgens mij leuker als al die eenstoppers, die ook niet echt uitdagend zijn voor de teams en coureurs. Als je een race krijgt zoals China, dan heb je gewoon wat meer tactische mogelijkheden en wordt het allemaal net iets interessanter. Misschien kunnen we daar eens met Pirelli over praten."

Video: De F1-kwalificaties in Miami en de visie van Verstappen besproken in de F1-update